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Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Хачанов вышел в третий круг в Монте-Карло, где может сыграть с Медведевым
Российский теннисист победил аргентинца Франсиско Черундоло в трех сетах. Его следующим соперником может стать Даниил Медведев, который позднее сыграет против француза Гаэля Монфиса
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 27-летний россиянин, посеянный под 15-м номером, победил аргентинца Франсиско Черундоло, 22-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Его следующим соперником будет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Гаэль Монфис (Франция).

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Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP.

Россиянин лишь третий раз в карьере дошел в Монте-Карло до третьего круга, дальше на этом турнире он не проходил.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов
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