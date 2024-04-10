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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Париже допустили отмену соревнований на ОИ из-за грязной воды в Сене

В Париже допустили отмену соревнований на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Плавание в программе триатлона на Играх 2024 года могут отменить из-за загрязнения Сены, заявил глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге. Тем не менее в оргкомитете уверены, что соревнования все-таки состоятся
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже могут быть отложены или даже там будет отменен этап с плаванием из-за качество воды в реке Сена. Об этом заявил глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, которого цитирует The Gaurdian.

«Когда мы решили провести соревнования на Сене, мы знали, что это будет большим вызовом. Но у властей есть большая инвестиционная программа, и, когда мы говорим о наследии, этот проект просто фантастический. И мы по-прежнему уверены, что соревнования по триатлону будут проходить на Сене, потому что у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал Эстанге.

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Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

По словам Эстанге, альтернативного места проведения соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже нет. «Мы можем их перенести на срок от одного дня до трех. И можно отменить этап с плаванием — такие правила есть у международной федерации. Это то, чего мы, конечно, хотим избежать», — добавил глава оргкомитета Игр.

Эстанге добавил, что риска невозможно избежать. «Всегда есть риск. Я был спортсменом, присутствовал на чемпионате мира, который был отложен из-за наводнения. Когда ты занимаешься спортом, где полагаешься на природные условия, тебе приходится адаптироваться», — сказал Эстанге, трехкратный олимпийский чемпион в гребном слаломе.

Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation сообщила, что лабораторные пробы воды в Сене в течение шести месяцев, с сентября по март, взятые в том числе в местах, где планируется проведение соревнований по плаванию и триатлону, показали превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза.

На сайте парижской префектуры 8 апреля была опубликована статья, в которой говорится, что вода в Сене всегда непригодна для купания с середины сентября по июнь из-за погоды.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по триатлону запланированы на 30 и 31 июля и 5 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 триатлон Сена
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