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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции назвали воду в Сене опасной для спортсменов на Олимпиаде

Фонд Surfrider: вода в Сене остается грязной и потенциально опасной перед Играми
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Фонд Surfrider заявил о превышении допустимых уровней загрязнения Сены в 2-3 раза с сентября по март. Власти ответили, что река всегда непригодна для купания в это время из-за дождей
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Вода в Сене в преддверии летней Олимпиады остается загрязненной и потенциально опасной, заявил базирующийся в Биаррице фонд Surfrider, который занимается водными ресурсами. Об этом пишет AFP.

Surfrider отметил, что лабораторные пробы воды в течение шести месяцев, с сентября по март, взятые в том числе в местах, где планируется проведение соревнований по плаванию и триатлону, показали превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза.

Международные федерации устанавливают критерии по предельному содержанию в воде двух типов бактерий — энтерококкам и кишечной палочке (E. Coli), которые являются индикаторами присутствия фекалий.

На сайте парижской префектуры 8 апреля была опубликована статья, в которой говорится, что вода в Сене всегда непригодна для купания с середины сентября по июнь из-за погоды.

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Фото:Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Власти отметили, что 75% работ, запланированных в Париже и на материке для улучшения качества воды в Сене, были завершены прошлым летом. Всего за последнее десятилетие на это было потрачено €1,4 млрд.

Организаторы Олимпиады ранее говорили, что соревнования могут пройти на реке только в случае сухой погоды или небольших дождей, поскольку ливни перегружают канализационную систему города, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в реку.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго обещали лично искупаться в Сене перед Олимпиадой.

Перед Играми в Рио-де-Жанейро и Токио также критиковали качество воды в местах для соревнований пловцов и триатлонистов.

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