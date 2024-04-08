Во Франции назвали воду в Сене опасной для спортсменов на Олимпиаде
Вода в Сене в преддверии летней Олимпиады остается загрязненной и потенциально опасной, заявил базирующийся в Биаррице фонд Surfrider, который занимается водными ресурсами. Об этом пишет AFP.
Surfrider отметил, что лабораторные пробы воды в течение шести месяцев, с сентября по март, взятые в том числе в местах, где планируется проведение соревнований по плаванию и триатлону, показали превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза.
Международные федерации устанавливают критерии по предельному содержанию в воде двух типов бактерий — энтерококкам и кишечной палочке (E. Coli), которые являются индикаторами присутствия фекалий.
На сайте парижской префектуры 8 апреля была опубликована статья, в которой говорится, что вода в Сене всегда непригодна для купания с середины сентября по июнь из-за погоды.
Власти отметили, что 75% работ, запланированных в Париже и на материке для улучшения качества воды в Сене, были завершены прошлым летом. Всего за последнее десятилетие на это было потрачено €1,4 млрд.
Организаторы Олимпиады ранее говорили, что соревнования могут пройти на реке только в случае сухой погоды или небольших дождей, поскольку ливни перегружают канализационную систему города, что приводит к сбросу неочищенных сточных вод в реку.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго обещали лично искупаться в Сене перед Олимпиадой.
Перед Играми в Рио-де-Жанейро и Токио также критиковали качество воды в местах для соревнований пловцов и триатлонистов.