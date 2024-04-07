 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории

Джокович побил рекорд Федерера и стал самой возрастной первой ракеткой мира
Серб на сутки превзошел достижение Роджера Федерера, который в последний раз возглавлял рейтинг в возрасте 36 лет и 320 дней. В понедельник серб начнет 420-ю неделю на вершине рейтинга ATP
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Серб Новак Джокович стал самым возрастным игроком на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в истории, превзойдя на сутки рекорд швейцарца Роджера Федерера.

Федерер в последний раз был первой ракеткой мира в возрасте 36 лет и 320 дней в 2018 году. Джоковичу в воскресенье, когда он все еще возглавляет рейтинг, 36 лет и 321 день.

В понедельник серб начнет уже 420-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Федерер был во главе рейтинга 310 недель, он завершил карьеру в 2022-м.

Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Андрей Рублев

Впервые Джокович стал первой ракеткой 4 июля 2011 года в возрасте 24 лет.

Всего на счету серба 98 титулов, из них после достижения 30-летия он выиграл 31, в том числе 12 трофеев «Большого шлема», десять турниров «Мастерс» и два Итоговых турнира ATP.

В этом сезоне Джокович сыграл на трех турнирах, его лучшим результатом был полуфинал Australian Open.

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Новак Джокович Роджер Федерер ATP
Материалы по теме
Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года
Спорт
Джокович снялся с «Мастерса» в Майами после неудачи в Индиан-Уэллсе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля Общество, 14:38
На Украине завели дело после попытки насильной мобилизации подростка Политика, 14:25
На Украине уничтожили склад с безэкипажными катерами от НАТО Политика, 14:21
Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов Политика, 14:18
«Аэрофлот» опроверг информацию о развороте летевшего в Орск самолета Общество, 14:10
Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории Спорт, 14:09
Турция с 20 апреля начнет требовать визы у граждан Таджикистана Политика, 13:58
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Путин обсудил паводок в Оренбургской области с главой МЧС Общество, 13:43
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена Политика, 13:42
Главком ВСУ начал проверку из-за повестки журналисту Политика, 13:32
В Тбилиси при взрыве на стрельбище погибли два человека, четверо ранены Общество, 13:15
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в ₽21 млрд Общество, 13:03
Лучшие моменты первой за 40 лет победы «Атлетика» в Кубке Испании Спорт, 12:58
Глава МЧС предложил временно запретить продажу алкоголя в Орске Общество, 12:50