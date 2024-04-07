Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории
Серб Новак Джокович стал самым возрастным игроком на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в истории, превзойдя на сутки рекорд швейцарца Роджера Федерера.
Федерер в последний раз был первой ракеткой мира в возрасте 36 лет и 320 дней в 2018 году. Джоковичу в воскресенье, когда он все еще возглавляет рейтинг, 36 лет и 321 день.
В понедельник серб начнет уже 420-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
Федерер был во главе рейтинга 310 недель, он завершил карьеру в 2022-м.
Впервые Джокович стал первой ракеткой 4 июля 2011 года в возрасте 24 лет.
Всего на счету серба 98 титулов, из них после достижения 30-летия он выиграл 31, в том числе 12 трофеев «Большого шлема», десять турниров «Мастерс» и два Итоговых турнира ATP.
В этом сезоне Джокович сыграл на трех турнирах, его лучшим результатом был полуфинал Australian Open.
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