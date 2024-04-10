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Впервые в истории НБА команда не пробила за матч ни одного штрафного

Впервые в истории НБА команда не пробила за матч ни одного штрафного
В игре между «Бостоном» и «Милуоки» команды на двоих пробили лишь два штрафных, оба броска сделал Яннис Адетокунбо. Это тоже новый рекорд
Фото: Stacy Revere / Getty Images
Фото: Stacy Revere / Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» было установлено уникальное достижение: команды пробили на двоих лишь два штрафных броска.

Причем «Бостон» стал первым в истории клубом НБА, который за игру не пробил ни одного штрафного. «Мемфис Гриззлис» и «Атланта Хокс» делили предыдущий антирекорд — по одному штрафному за игру.

Яннис Адетокунбо из «Милуоки» сделал единственные два штрафных броска в игре, реализовав один. «Бакс» победили со счетом 104:91.

«Милуоки» совершил лишь четыре фола за игру, это наименьшее количество в истории лиги.

По общем количеству штрафных предыдущий антирекорд был установлен 10 ноября 2019 года — 11. Тогда игроки «Индиана Пэйсерс» бросали пять раз, «Орландо Мэджик» — шесть.

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