Комментатор «Матч ТВ» потерял голос во время игры Лиги чемпионов

Тимур Журавель внезапно стал терять голос во время трансляции игры «Арсенала» и «Баварии». Его заменил Станислав Минин

Матч «Арсенал» — «Бавария» (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель потерял голос во время трансляции игры 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварии». Его заменил Станислав Минин, сообщается в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Главный сейв Лиги чемпионов. Стас Минин мастерски спас эфир. Журавель бодро комментировал «Арсенал». Случилось страшное — Тимур начал резко терять голос. Эфир попал под угрозу. Но на помощь пришел Минин. Без подготовки. Без шпаргалок. <...> Эфир спасен», — говорится в сообщении.

Журавель в своем телеграм-канале поблагодарил Минина. «На мой пропавший вдруг голос нашлась топ-замена. Теперь я могу только сидеть рядом и завидовать. Ну и учиться, как надо работать с листа. Стасу из нас всех это сделать проще всего, потому что футбола он смотрит очень много», — написал Журавель.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Ответная игра 1/4 финала пройдет 17 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния сыграет с лучшей командой в паре «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).