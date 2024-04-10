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Комментатор «Матч ТВ» потерял голос во время игры Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Журавель потерял голос во время игры Лиги чемпионов
Тимур Журавель внезапно стал терять голос во время трансляции игры «Арсенала» и «Баварии». Его заменил Станислав Минин
Матч &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;
Матч «Арсенал» — «Бавария» (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель потерял голос во время трансляции игры 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварии». Его заменил Станислав Минин, сообщается в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Главный сейв Лиги чемпионов. Стас Минин мастерски спас эфир. Журавель бодро комментировал «Арсенал». Случилось страшное — Тимур начал резко терять голос. Эфир попал под угрозу. Но на помощь пришел Минин. Без подготовки. Без шпаргалок. <...> Эфир спасен», — говорится в сообщении.

Журавель в своем телеграм-канале поблагодарил Минина. «На мой пропавший вдруг голос нашлась топ-замена. Теперь я могу только сидеть рядом и завидовать. Ну и учиться, как надо работать с листа. Стасу из нас всех это сделать проще всего, потому что футбола он смотрит очень много», — написал Журавель.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Ответная игра 1/4 финала пройдет 17 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния сыграет с лучшей командой в паре «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Матч ТВ
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