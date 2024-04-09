«Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Встреча на «Эмирейтс» завершилась со счетом 2:2

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Мюнхенская «Бавария» в гостях сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Букайо Сака (12-я минута) и Леандро Троссард (76). У «Баварии» отличились Серж Гнабри (18) и Гарри Кейн (32, с пенальти).

В последний раз в Лиге чемпионов команды встречались в сезоне 2016/17: тогда на стадии 1/8 финала турнира мюнхенский клуб выбил лондонцев с общим счетом 10:2, дважды разгромив их со счетом 5:1.

Ответная игра пройдет 17 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния сыграет с лучшей командой в паре «Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.