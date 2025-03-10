Неймар объяснил пропуск матча «Сантоса» перед играми сборной Бразилии

Форвард заявил, что по-прежнему испытывает дискомфорт в бедре, поэтому не смог помочь «Сантосу», который проиграл «Коринтиансу». Неймар через десять дней должен сыграть первый с 2023 года матч за сборную

Неймар (Фото: Alexandre Schneider / Getty Images)

Вызванный в сборную Бразилии Неймар заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пропустил последний матч «Сантоса» в воскресенье из-за дискомфорта в левом бедре.

«Сантос» накануне проиграл «Коринтиансу» в полуфинале Лиги Паулиста со счетом 1:2. Неймар получил повреждение в предыдущем матче с «Брагантино» 3 марта.

Главный тренер «Сантоса» Педро Кайшинья заявил, что Неймар отсутствовал в матче не ради отдыха перед поездкой в сборную, а потому что клуб не хотел рисковать таким игроком, отмечает ESPN.

Неймар, лучший бомбардир сборной Бразилии (79 голов), не играл за команду с октября 2023 года, когда получил тяжелую травму колена. Его вызвали на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).

Daily Mail отмечает, что Неймар «подлил масла в огонь» спекуляцией о том, что его травмы регулярно происходят в канун дня рождения его сестры Рафаэллы (11 марта). Из-за этого Серхио Рамос в свое время, комментируя возможность перехода Неймара в «Реал», пошутил, что сначала «придется договориться о дне рождения его сестры».