Неймар объяснил пропуск матча «Сантоса» перед играми сборной Бразилии
Вызванный в сборную Бразилии Неймар заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пропустил последний матч «Сантоса» в воскресенье из-за дискомфорта в левом бедре.
«Сантос» накануне проиграл «Коринтиансу» в полуфинале Лиги Паулиста со счетом 1:2. Неймар получил повреждение в предыдущем матче с «Брагантино» 3 марта.
Главный тренер «Сантоса» Педро Кайшинья заявил, что Неймар отсутствовал в матче не ради отдыха перед поездкой в сборную, а потому что клуб не хотел рисковать таким игроком, отмечает ESPN.
Неймар, лучший бомбардир сборной Бразилии (79 голов), не играл за команду с октября 2023 года, когда получил тяжелую травму колена. Его вызвали на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года: с колумбийцами (21 марта) и аргентинцами (26 марта).
Daily Mail отмечает, что Неймар «подлил масла в огонь» спекуляцией о том, что его травмы регулярно происходят в канун дня рождения его сестры Рафаэллы (11 марта). Из-за этого Серхио Рамос в свое время, комментируя возможность перехода Неймара в «Реал», пошутил, что сначала «придется договориться о дне рождения его сестры».
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