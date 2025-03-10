«Автомобилист» проиграл в первом матче КХЛ на новой арене
Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» впервые играл на новой «УГМК Арене» вместимостью более 12 тыс. зрителей.
Игра завершилась со счетом 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).
Автором первой шайбы «Автомобилиста» на новой арене стал нападающий Ник Мерли на 28-й минуте. Также у клуба из Екатеринбурга забивали Никита Трямкин (53) и Сергей Зборовский (59).
У ЦСКА отличились Станислав Галиев (9), Прохор Полтапов (26, 29) и Максим Мамин (28).
Матч посетили рекордные для обычной посещаемости «Автомобилиста» 10 489 зрителей.
«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции, ЦСКА — третий на Западе.
Глава КХЛ Алексей Морозов перед матчем заявил, что у новой арены «интересная архитектура и, конечно, спортивная часть, где все продумано — от восстановления до тренировочных занятий и подготовки к играм».
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