«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче КХЛ на новой «УГМК Арене»

«Автомобилист» проиграл в первом матче КХЛ на новой арене

Игра прошла на новой «УГМК Арене» в присутствии рекордного для домашних игр «Автомобилиста» количества зрителей. Хозяева уступили ЦСКА со счетом 3:4

Фото: Телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» впервые играл на новой «УГМК Арене» вместимостью более 12 тыс. зрителей.

Игра завершилась со счетом 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).

Автором первой шайбы «Автомобилиста» на новой арене стал нападающий Ник Мерли на 28-й минуте. Также у клуба из Екатеринбурга забивали Никита Трямкин (53) и Сергей Зборовский (59).

У ЦСКА отличились Станислав Галиев (9), Прохор Полтапов (26, 29) и Максим Мамин (28).

Матч посетили рекордные для обычной посещаемости «Автомобилиста» 10 489 зрителей.

«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции, ЦСКА — третий на Западе.

Глава КХЛ Алексей Морозов перед матчем заявил, что у новой арены «интересная архитектура и, конечно, спортивная часть, где все продумано — от восстановления до тренировочных занятий и подготовки к играм».