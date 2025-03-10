 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Автомобилист» проиграл в первом матче КХЛ на новой арене

«Автомобилист» проиграл ЦСКА в первом матче КХЛ на новой «УГМК Арене»
Игра прошла на новой «УГМК Арене» в присутствии рекордного для домашних игр «Автомобилиста» количества зрителей. Хозяева уступили ЦСКА со счетом 3:4
Фото: Телеграм-канал ХК «Автомобилист»
Фото: Телеграм-канал ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Автомобилист» впервые играл на новой «УГМК Арене» вместимостью более 12 тыс. зрителей.

Игра завершилась со счетом 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).

Автором первой шайбы «Автомобилиста» на новой арене стал нападающий Ник Мерли на 28-й минуте. Также у клуба из Екатеринбурга забивали Никита Трямкин (53) и Сергей Зборовский (59).

У ЦСКА отличились Станислав Галиев (9), Прохор Полтапов (26, 29) и Максим Мамин (28).

Матч посетили рекордные для обычной посещаемости «Автомобилиста» 10 489 зрителей.

СКА победил чемпиона КХЛ в 250-м матче Романа Ротенберга
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК СКА

«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд и занимает четвертое место в Восточной конференции, ЦСКА — третий на Западе.

Глава КХЛ Алексей Морозов перед матчем заявил, что у новой арены «интересная архитектура и, конечно, спортивная часть, где все продумано — от восстановления до тренировочных занятий и подготовки к играм».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК ЦСКА
Материалы по теме
Определились все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции
Спорт
Три автора победных шайб вошли в число лучших игроков недели в КХЛ
Спорт
СКА победил чемпиона КХЛ в 250-м матче Романа Ротенберга
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 95,44 (-1,42) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 88,39 (-0,75) Инвестиции, 18:07
Люксовый комплекс «Времена года» на Кутузовском выставили на торгиБизнес, 20:59
Маск заявил о «масштабной кибератаке» на X после сбоевПолитика, 20:49
Российский стрелок проиграл украинцу в борьбе за золото чемпионата ЕвропыСпорт, 20:47
Главком ВСУ заявил о «маневре на рубежи обороны» в Курской областиПолитика, 20:45
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Спецпосланник Трампа заявил об извинениях от ЗеленскогоПолитика, 20:28
«Трактор» одержал самую крупную победу над «Ладой» в КХЛСпорт, 20:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемая в убийстве сына жительница Перми объяснила свой поступокОбщество, 20:23
Акции Tesla растеряли весь рост после победы Трампа на выборахИнвестиции, 20:16
Алавиты в Сирии: история, численность, районы проживанияБаза знаний, 20:06
Тренера сборной Норвегии отстранили после жульничества с формойСпорт, 20:03
Рубио ответил на вопрос о дате встречи Путина и ТрампаПолитика, 19:55
Дания заявила о готовности отправить миротворцев на УкраинуПолитика, 19:51
Почему новые этнические чистки в Сирии чувствительны для РоссииПолитика, 19:46