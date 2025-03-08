СКА победил чемпиона КХЛ в 250-м матче Романа Ротенберга

СКА победил «Металлург» в 250-м матче Романа Ротенберга в КХЛ

Дубль Сергея Толчинского принес СКА победу над магнитогорским «Металлургом»

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Никишин (10-я минута), Сергей Толчинский (32-я, 46-я) и Валентин Зыков (43-я). У проигравших дубль сделал Дмитрий Силантьев (17-я, 20-я).

Главый тренер СКА Роман Ротенберг провел 250-й матч в КХЛ за карьеру.

СКА набрал 75 очков в 63 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Металлург», действующий чемпион КХЛ, с 82 очками в 63 встречах расположился на третьей строчке на Востоке.

Остальные результаты дня:

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1;

«Барыс» (Астана) — ЦСКА (Москва) — 0:3;

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:0 ОТ;

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 0:2;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:0;

«Сочи» — «Витязь» (Московская область) — 0:5.