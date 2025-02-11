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Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России

Спортивный комментатор и журналист стал советником Михаила Дегтярева на общественных началах
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Михаил Дегтярев.

О предложении стать советником министра на общественных началах Губерниев рассказал в декабре 2024 года.

Во вторник, 11 февраля, Губерниев встретится с министром и получил удостоверение.

«Говорили с Михаилом Дегтяревым более полутора часов! Будем продолжать вместе работать на благо спорта большой страны! <...> Обсудили и вопросы лыж с биатлоном! Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед! Вернемся на мировую арену сильными и гордыми!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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