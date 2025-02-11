Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Михаил Дегтярев.
О предложении стать советником министра на общественных началах Губерниев рассказал в декабре 2024 года.
Во вторник, 11 февраля, Губерниев встретится с министром и получил удостоверение.
«Говорили с Михаилом Дегтяревым более полутора часов! Будем продолжать вместе работать на благо спорта большой страны! <...> Обсудили и вопросы лыж с биатлоном! Полное взаимопонимание, двигаемся вместе и только вперед! Вернемся на мировую арену сильными и гордыми!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
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