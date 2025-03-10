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Олимпиада-2026 ,  
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В FIS ответили на вопрос о допуске российских лыжников к турнирам

FIS пока не планирует допускать российских лыжников до соревнований
Сюжет
Олимпиада-2026
В FIS отметили, что конкретных сроков для принятия решения о допуске спортсменов из России и Белоруссии на соревнования на данный момент нет
Фото: Россиянин Александр Большунов (в центре) на Кубке мира по лыжным гонкам (Zuma\TASS)
Фото: Россиянин Александр Большунов (в центре) на Кубке мира по лыжным гонкам (Zuma\TASS)

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе в соревнованиях остается прерогативой совета Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), который регулярно рассматривает этот вопрос. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Для FIS ситуация ясна и остается неизменной: любое решение относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях FIS является прерогативой совета FIS, который постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос. На данный момент нет утвержденных временных рамок для какого-либо определения по этому вопросу», — говорится в заявлении.

Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду
Спорт
Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 8 марта заявил, что федерациям по зимним олимпийским видам спорта нужно изучить возможность допуска россиян до квалификационных соревнований Олимпиады-2026. Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать только в ски-альпинизме.

В конце января глава FIS Йохан Элиаш, претендующий на пост главы МОК, выступил за допуск россиян до Олимпиады 2026 года. Он отметил, что нейтральный статус для россиян и белорусов «очень хорошо сработал» на Олимпиаде-2024 в Париже.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Альвина Цаканян
Международная федерация лыжного спорта (FIS) лыжи Томас Бах Олимпиада-2026 нейтральный статус Международный олимпийский комитет (МОК) отстранение спортсменов
Томас Бах фото

Томас Бах

президент Международного олимпийского комитета, спортсмен
29 декабря 1953 года
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