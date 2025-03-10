Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

Овечкин о рекорде Дзюбы: это событие вошло в историю российского футбола

В воскресенье, 9 марта, Артем Дзюба забил свой 234-й гол в РПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Александр Овечкин призвал футболиста не останавливаться на достигнутом

Александр Овечкин (Фото: AP / ТАСС)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео в телеграм-канале опубликовала пресс-служба тольяттинского клуба.

«Артем — красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом. Только вперед, обнимаю», — сказал Овечкин на видео.

В воскресенье, 9 марта, 36-летний Дзюба отличился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ, в котором его команда «Акрон» обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. Этот гол стал 234-м в профессиональной карьере нападающего тольяттинского клуба, благодаря чему Дзюба обошел Александра Кержакова (233 гола) по количеству забитых мячей.

Овечкин также в воскресенье отметился заброшенной шайбой в матче «Вашингтон» против «Сиэтл Кракен», которая стала для российского хоккеиста 886-й в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Россиянин сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до восьми шайб.