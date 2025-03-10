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Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

Овечкин о рекорде Дзюбы: это событие вошло в историю российского футбола
В воскресенье, 9 марта, Артем Дзюба забил свой 234-й гол в РПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Александр Овечкин призвал футболиста не останавливаться на достигнутом
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: AP / ТАСС)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу, который стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео в телеграм-канале опубликовала пресс-служба тольяттинского клуба.

«Артем — красавчик! Поздравляю тебя с рекордом. Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом. Только вперед, обнимаю», — сказал Овечкин на видео.

Дзюба назвал потрясающими эмоции после рекордного гола
Спорт
Артем Дзюба (в центре)

В воскресенье, 9 марта, 36-летний Дзюба отличился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ, в котором его команда «Акрон» обыграла самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. Этот гол стал 234-м в профессиональной карьере нападающего тольяттинского клуба, благодаря чему Дзюба обошел Александра Кержакова (233 гола) по количеству забитых мячей.

Овечкин также в воскресенье отметился заброшенной шайбой в матче «Вашингтон» против «Сиэтл Кракен», которая стала для российского хоккеиста 886-й в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Россиянин сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до восьми шайб.

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Персоны
Полина Мельникова
НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Александр Кержаков фото

Александр Кержаков

спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 ноября 1982 года
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб
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