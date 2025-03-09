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Дзюба назвал потрясающими эмоции после рекордного гола

Дзюба: первые секунды после рекорда были потрясающие, но потом улетучилось
Дзюба в матче с «Крыльями Советов» забил 234-й гол за карьеру, побив рекорд Кержакова. В перерыве матча форвард признался, что эмоции от рекорда быстро улетучились, потому что победа команды важнее
Артем Дзюба (в центре)
Артем Дзюба (в центре) (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, установивший рекорд по голам за карьеру в российском футболе, заявил «Матч ТВ», что первые секунды после забитого мяча были потрясающие, «но потом все улетучилось».

«Задача забить всегда есть, но главное, чтобы команда победила», — сказал Дзюба в перерыве матча с «Крыльями Советов».

Дзюба отличился на девятой минуте встречи. Забитый гол стал для 36-летнего форварда 234-м за карьеру, он превзошел достижение Александра Кержакова.

Кержаков отреагировал на рекорд Дзюбы
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Александр Кержаков

После гола Дзюба поднял игровую футболку, под которой была другая — с числом 234 и фразой «У самурая нет цели. Только путь». Форвард признался, что долго думал над слоганом для рекордного гола.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Артем Дзюба ФК Акрон
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