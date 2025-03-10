Массовая драка команды Овечкина привела к удалению 10 игроков в матче НХЛ

Массовая драка в матче «Вашингтона» и «Сиэтла» привела к удалению 10 игроков НХЛ

Стычка в матче между «Вашингтон Кэпиталзом» и «Сиэтл Кракеном» произошла в третьем периоде. Инициатором конфликта стал одноклубник российского нападающего Александра Овечкина

Фото: «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен» (Steph Chambers/Getty Images)

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен» произошла массовая драка между игроками обеих команд.

На седьмой минуте третьего периода игрок «Кэпиталз» Том Уилсон применил силовой прием против защитника «Сиэтла» Джоша Махура, а после подставил ему подножку. Хоккеисты «Кракена» Джон Хэйден и Майки Эйссимонт вступились за партнера по клубу, после чего к конфликту присоединились остальные игроки команд. Стычка переросла в массовую драку.

Все десять полевых хоккеистов были отправлены в штрафной бокс. Игроки «Кэпиталз» Том Уилсон, Джон Карлсон, Пьер-Люк Дюбуа и Тревор ван Римсдайк получили двухминутные штрафы. Брэндон Дьюхейм получил четырехминутный штраф за грубость, а также десятиминутный дисциплинарный штраф за участие в инциденте.

В составе команды «Сиэтл» двухминутные штрафы получили Тай Картье, Джон Хэйден, Джош Махура, Брэндон Монтур и Майки Эйссимонт. Хейден также был наказан десятиминутным дисциплинарным штрафом.

Встреча в итоге завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вашингтон». В этой встрече российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до восьми шайб.