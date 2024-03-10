Брат Нурмагомедова вызвал на бой Петра Яна в UFC
Российский боец Умар Нурмагомедов написал в соцсети X, что готов в августе провести бой с соотечественником Петром Яном, который прервал серию поражений в UFC.
Ян 10 марта на турнире в Майами (штат Флорида, США) победил единогласным решением судей китайца Сун Ядуна, выиграв первый из четырех последних поединков.
«Хорошая рабочая победа, — написал Нурмагомедов. — 3 августа я против Петра или я против Кори (Сэндхагена)».
Ранее глава UFC Дэйна Уайт говорил, что двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова трудно найти соперника, потому что топ-бойцы не хотят рисковать своим положением в рейтинге в случае поражения.
Сэндхаген в начале марта заявил, что готов выйти против Умара Нурмагомедова, но при условии, что победитель боя получит право на бой с чемпионом Шоном О'Мэлли.
Ян перед боем занимал четвертое место в рейтинге бойцов легчайшего веса, Сэндхаген — третье, Нурмагомедов — десятое.
У Яна 17 побед и пять поражений в ММА, у Нурмагомедова 17 побед в 17 боях, Сэндхаген выиграл 17 поединков при четырех проигрышах.
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