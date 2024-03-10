Брат Нурмагомедова вызвал на бой Петра Яна в UFC

Умар Нурмагомедов назвал победу Петра Яна над Сун Ядуном рабочей и предложил ему стать его соперником по бою в августе

Петр Ян (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Российский боец Умар Нурмагомедов написал в соцсети X, что готов в августе провести бой с соотечественником Петром Яном, который прервал серию поражений в UFC.

Ян 10 марта на турнире в Майами (штат Флорида, США) победил единогласным решением судей китайца Сун Ядуна, выиграв первый из четырех последних поединков.

«Хорошая рабочая победа, — написал Нурмагомедов. — 3 августа я против Петра или я против Кори (Сэндхагена)».

Ранее глава UFC Дэйна Уайт говорил, что двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова трудно найти соперника, потому что топ-бойцы не хотят рисковать своим положением в рейтинге в случае поражения.

Сэндхаген в начале марта заявил, что готов выйти против Умара Нурмагомедова, но при условии, что победитель боя получит право на бой с чемпионом Шоном О'Мэлли.

Ян перед боем занимал четвертое место в рейтинге бойцов легчайшего веса, Сэндхаген — третье, Нурмагомедов — десятое.

У Яна 17 побед и пять поражений в ММА, у Нурмагомедова 17 побед в 17 боях, Сэндхаген выиграл 17 поединков при четырех проигрышах.