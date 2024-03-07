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Дело Квинси Промеса ,  
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Лидер «Спартака» выпустил песню о жизни без страха после приговора суда

Лидер «Спартака» Промес выпустил песню о жизни без страха после приговора суда
Сюжет
Дело Квинси Промеса
Квинси Промес вместо тренировок и матчей со «Спартаком» находится в ОАЭ, предположительно, из-за судебного разбирательства по ДТП. В его новом треке говорится о приговоре к 9 годам и предательстве тех, кто обещал ему поддержку
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, который не может покинуть ОАЭ после тренировочных сборов, выпустил новую песню с упоминанием судебного приговора. Об этом пишет De Telegraaf.

В песне 100 stones, записанной на голландском с английским припевом, есть такие слова: «Я не вижу больше тех, кто обещал прикрыть мою спину, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

В Нидерландах Промеса приговорили в общей сложности к 7,5 года тюрьмы: 1,5 года за ножевое ранение кузена и 6 годам за контрабанду более тонны кокаина. На оба вердикта поданы апелляции.

Алаев заявил, что Промес должен уйти из РПЛ в случае проигрыша апелляции
Спорт
Квинси Промес

Промес, объявленный в международный розыск, 29 февраля не смог вылететь из ОАЭ со «Спартаком». Журналист Иван Карпов писал, что спартаковца задержали из-за ДТП.

В «Спартаке» пообещали применить санкции к Промесу из-за пропуска матчей.

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил 3 марта, что если вина человека доказана, он не должен играть в чемпионате России.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Квинси Промес
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