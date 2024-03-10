«Ливерпуль» благодаря пенальти сыграл вничью с «Манчестер Сити» в АПЛ

Матч на «Энфилде» завершился со счетом 1:1. «Ливерпуль» остался на второй строчке в АПЛ, «Манчестер Сити» — третий

Фото: Carl Recine / Reuters

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 28-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), не позволив команде Хосепа Гвардиолы возглавить турнирную таблицу.

Матч на «Энфилде» завершился со счетом 1:1.

Счет на 23-й минуте открыл защитник гостей Джон Стоунз, который забил с передачи Кевина Де Брейне. Голландец с начала года поучаствовал в 13 голах команды в 12 матчах (из них два забил сам) — больше, чем любой игрок АПЛ во всех турнирах.

Хозяева ответили точным ударом Алексиса Макаллистера с пенальти на 50-й. Аргентинец забил девять из десяти одиннадцатиметровых в АПЛ.

Перед матчем суперкомпьютер Opta подсчитал, что в случае ничейного результата в этом матче шансы «Манчестер Сити» на чемпионство составят 48%, «Ливерпуля» — 33%, «Арсенала» — 19%.

За десять туров до конца чемпионата лидером АПЛ остался «Арсенал» (64 очка), которому «Ливерпуль» уступает по дополнительным показателям. «Сити» идет третьим (63).

Следующий матч «Ливерпуль» проведет с «Брайтоном» 31 марта, а «Манчестер Сити» в этот же день примет «Арсенал».