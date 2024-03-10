«Ливерпуль» благодаря пенальти сыграл вничью с «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 28-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), не позволив команде Хосепа Гвардиолы возглавить турнирную таблицу.
Матч на «Энфилде» завершился со счетом 1:1.
Счет на 23-й минуте открыл защитник гостей Джон Стоунз, который забил с передачи Кевина Де Брейне. Голландец с начала года поучаствовал в 13 голах команды в 12 матчах (из них два забил сам) — больше, чем любой игрок АПЛ во всех турнирах.
Хозяева ответили точным ударом Алексиса Макаллистера с пенальти на 50-й. Аргентинец забил девять из десяти одиннадцатиметровых в АПЛ.
Перед матчем суперкомпьютер Opta подсчитал, что в случае ничейного результата в этом матче шансы «Манчестер Сити» на чемпионство составят 48%, «Ливерпуля» — 33%, «Арсенала» — 19%.
За десять туров до конца чемпионата лидером АПЛ остался «Арсенал» (64 очка), которому «Ливерпуль» уступает по дополнительным показателям. «Сити» идет третьим (63).
Следующий матч «Ливерпуль» проведет с «Брайтоном» 31 марта, а «Манчестер Сити» в этот же день примет «Арсенал».
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков