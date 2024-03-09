МЮ победил «Эвертон» благодаря рекордному пенальти Бруну Фернандеша

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш стал рекордсменом МЮ по голам с пенальти (29), побив рекорд Руда ван Нистелроя. Алехандро Гарначо стал первым игроком в истории МЮ, заработавшим два пенальти в матче АПЛ

Бруну Фернандеш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Эвертон» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Бруну Фернандеш (12-я минута) и Маркус Рашфорд (36, с пенальти).

Оба 11-метровых заработал Алехандро Гарначо, став первым игроком в истории МЮ, которому удалось подобное в матче АПЛ.

В чемпионате Англии последний раз такое случалось в декабре 2021 года, когда Антонио Рюдигер заработал два пенальти против «Лидса».

Бруну Фернандеш забил 17 голов с пенальти в АПЛ — больше всех в лиге с момента дебюта португальца в Англии в 2020 году.

Кроме того, Бруну Фернандеш стал рекордсменом клуба по голам с пенальти (29). Полузащитник побил рекорд Руда ван Нистелроя.

«Манчестер Юнайтед», который прервал серию из двух поражений, занимает шестое место в АПЛ, набрав 47 очков. «Эвертон» расположился на 16-й строчке с 25 очками.