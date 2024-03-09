 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

МЮ победил «Эвертон» благодаря рекордному пенальти Бруну Фернандеша

МЮ победил «Эвертон», Бруну Фернандеш побил рекорд ван Нистелроя
Португальский полузащитник Бруну Фернандеш стал рекордсменом МЮ по голам с пенальти (29), побив рекорд Руда ван Нистелроя. Алехандро Гарначо стал первым игроком в истории МЮ, заработавшим два пенальти в матче АПЛ
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Эвертон» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Бруну Фернандеш (12-я минута) и Маркус Рашфорд (36, с пенальти).

Оба 11-метровых заработал Алехандро Гарначо, став первым игроком в истории МЮ, которому удалось подобное в матче АПЛ.

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы
Спорт
Расмус Хёйлунн

В чемпионате Англии последний раз такое случалось в декабре 2021 года, когда Антонио Рюдигер заработал два пенальти против «Лидса».

Бруну Фернандеш забил 17 голов с пенальти в АПЛ — больше всех в лиге с момента дебюта португальца в Англии в 2020 году.

Кроме того, Бруну Фернандеш стал рекордсменом клуба по голам с пенальти (29). Полузащитник побил рекорд Руда ван Нистелроя.

Читайте на РБК Pro
«Долговая спираль смерти». Почему проблемы в США ведут к росту биткоина
Изменились налоговые соглашения с Кипром. Кому придется платить больше
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

«Манчестер Юнайтед», который прервал серию из двух поражений, занимает шестое место в АПЛ, набрав 47 очков. «Эвертон» расположился на 16-й строчке с 25 очками.

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед Эвертон
Материалы по теме
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»
Спорт
«Манчестер Юнайтед» завершил продажу акций клуба миллиардеру Рэтклиффу
Спорт
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» благодаря рекордному голу Хёйлунна
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
«МК» узнал, что Орбакайте отказали в выступлении в Кремле Общество, 18:33
Клуб Юрана победил «Рубин» в матче чемпионата России Спорт, 18:30
Московская полиция опровергла введение усиленного режима службы Политика, 18:13
Госдеп попросил Пентагон санкционировать ввод спецгруппы войск на Гаити Политика, 18:10
В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб. Видео Общество, 18:01
Россия откроет генконсульство на Мальдивах Политика, 17:55
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 17:54
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
МЮ победил «Эвертон» благодаря рекордному пенальти Бруну Фернандеша Спорт, 17:35
Умер самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола Спорт, 17:33
В Британии раскрыли схему участия Минобороны в подкупе саудовского принца Политика, 17:31
Студента МГУ арестовали из-за названия сети Wi-Fi Политика, 17:18
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 17:18
ВСУ нанесли удар по грузовикам с углем в Харьковской области Политика, 16:52
«Металлург» выиграл третий матч у «Амура» в первом раунде плей-офф КХЛ Спорт, 16:39