МЮ победил «Эвертон» благодаря рекордному пенальти Бруну Фернандеша
Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Эвертон» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Голы забили Бруну Фернандеш (12-я минута) и Маркус Рашфорд (36, с пенальти).
Оба 11-метровых заработал Алехандро Гарначо, став первым игроком в истории МЮ, которому удалось подобное в матче АПЛ.
В чемпионате Англии последний раз такое случалось в декабре 2021 года, когда Антонио Рюдигер заработал два пенальти против «Лидса».
Бруну Фернандеш забил 17 голов с пенальти в АПЛ — больше всех в лиге с момента дебюта португальца в Англии в 2020 году.
Кроме того, Бруну Фернандеш стал рекордсменом клуба по голам с пенальти (29). Полузащитник побил рекорд Руда ван Нистелроя.
«Манчестер Юнайтед», который прервал серию из двух поражений, занимает шестое место в АПЛ, набрав 47 очков. «Эвертон» расположился на 16-й строчке с 25 очками.
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