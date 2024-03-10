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«Локомотив» сыграл вничью с худшей командой РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» после отмены гола Пиняева на 90-й минуте
Матч завершился со счетом 2:2, у хозяев отменили гол Пиняева на 90-й минуте. На 75-й у гостей красную карточку после VAR получил Кордова, о чем арбитр впервые в РПЛ объявил на всю арену
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив» (Москва)
Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив» (Москва)

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 2:2. У хозяев отличились Рифат Жемалетдинов (2-я минута) и Максим Глушенков (42). Гол «железнодорожников» на 90-й минуте, забитый Сергеем Пиняевым, был отменен VAR за игру рукой.

У гостей забили Артур Юсупов (4) и Марсело Алвес (51).

На 53-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, а на 75-й «Сочи» остался вдесятером после прямой красной карточки Серхио Кордовы.

Главный арбитр встречи Сергей Чебан после видеопросмотра объявил о решении удалить Кордову по громкой связи, как теперь в рамках эксперимента должны делать все судьи после вмешательства VAR в РПЛ и Кубке России.

Хозяева начали матч без Артема Дзюбы и Пиняева — они вышли на поле на замену во втором тайме.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Жемалетдинов в этом сезоне РПЛ забивает гол в среднем каждые 67 минут на поле (всего на его счету пять голов за 335 минут). В тройку по этому показателю также вошли Владимир Писарский из «Крыльев Советов» (раз в 76 минут) и зенитовец Матео Кассьерра (98), отмечает Opta Sports.

Занимающий последнее место в РПЛ «Сочи» продлил безвыигрышную серию в турнире до восьми матчей. У «Локомотива» пятое место.

В 22-м туре «Локомотив» 30 марта сыграет дома с «Краснодаром», а «Сочи» 31 марта — с ЦСКА. 21-й тур, который должен был пройти на следующей неделе, был перенесен из-за выборов президента России.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Сочи
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