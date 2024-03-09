«Зенит» разгромил «Урал» и впервые с ноября занял первое место в РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Дуглас Сантос (38-я минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У проигравших отличился Эрик Бикфалви (90+3).
Колумбиец Кассьерра с 15 голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона.
«Урал» проиграл четвертый матч подряд и восьмой раз в последних девяти играх.
«Зенит» впервые с 16-го тура (конец ноября) вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 40 очков. «Краснодар», накануне проигравший «Ростову» (1:2), набрал 39 очков. «Урал» расположился на 13-й строчке с 19 очками.
«Зенит» никогда не проигрывал «Уралу» в РПЛ (22 победы, четыре ничьи). Кассьерра стал шестым игроком в истории петербургского клуба, забившим 15+ голов за
В 22-м туре «Зенит» 30 марта в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Урал» в тот же день тоже в гостях встретится со столичным «Спартаком». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео