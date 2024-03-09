«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1 и стал лидером РПЛ

«Зенит» разгромил «Урал» и впервые с ноября занял первое место в РПЛ

Петербургский клуб победил со счетом 4:1 и обошел «Краснодар» в турнирной таблице чемпионата России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Дуглас Сантос (38-я минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У проигравших отличился Эрик Бикфалви (90+3).

Колумбиец Кассьерра с 15 голами является лучшим бомбардиром РПЛ нынешнего сезона.

«Урал» проиграл четвертый матч подряд и восьмой раз в последних девяти играх.

«Зенит» впервые с 16-го тура (конец ноября) вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 40 очков. «Краснодар», накануне проигравший «Ростову» (1:2), набрал 39 очков. «Урал» расположился на 13-й строчке с 19 очками.

«Зенит» никогда не проигрывал «Уралу» в РПЛ (22 победы, четыре ничьи). Кассьерра стал шестым игроком в истории петербургского клуба, забившим 15+ голов за

сезон в РПЛ.

В 22-м туре «Зенит» 30 марта в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Урал» в тот же день тоже в гостях встретится со столичным «Спартаком». 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента России.