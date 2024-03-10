Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Николай Дураков, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
«В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков. <...> Это огромная потеря для всего отечественного спорта», — говорится в сообщении.
Дураков играл в нижнетагильском «Металлурге» и свердловском СКА. Он является девятикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов (1974 год), восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и 12 раз попадал в число лучших игроков сезона.
Со сборной СССР Дураков выиграл чемпионаты мира 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов. В 1974-м получил медаль международной федерации (IBF) «За выдающиеся заслуги».
В 2000-м был признан лучшим хоккеистом века в опросе «Советского спорта».
В 2022-м возле «Екатеринбург Арены» открыли посвященный Дуракову шестиметровый монумент «Эпоха».
Федерация выразила соболезнования родным и близким Дуракова.
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