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Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом

ФХМР: умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков
Николай Дураков скончался в возрасте 89 лет в Екатеринбурге. На его счету семь титулов чемпиона мира и девять побед в чемпионате СССР
Николай Дураков
Николай Дураков (Фото: Официальный сайт ФХМР)

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Николай Дураков, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков. <...> Это огромная потеря для всего отечественного спорта», — говорится в сообщении.

Дураков играл в нижнетагильском «Металлурге» и свердловском СКА. Он является девятикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов (1974 год), восемь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата и 12 раз попадал в число лучших игроков сезона.

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Со сборной СССР Дураков выиграл чемпионаты мира 1957, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов. В 1974-м получил медаль международной федерации (IBF) «За выдающиеся заслуги».

В 2000-м был признан лучшим хоккеистом века в опросе «Советского спорта».

В 2022-м возле «Екатеринбург Арены» открыли посвященный Дуракову шестиметровый монумент «Эпоха».

Фото: Vladimir Zhabrikov / Ura.ru / TASS
Фото: Vladimir Zhabrikov / Ura.ru / TASS

Федерация выразила соболезнования родным и близким Дуракова.

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Анна Сатдинова
хоккей с мячом
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