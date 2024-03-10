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Петр Ян прервал серию поражений в UFC

Петр Ян победил китайца Сун Ядуна и прервал свою серию поражений в UFC
Российский боец, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, победил китайца Сун Ядуна. До этого поединка у Петра Яна было четыре поражения в пяти последних боях
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Российский боец Петр Ян победил китайца Сун Ядуна в поединке на турнире UFC 299, который проходит в Майами.

Бой продолжался все три раунда.

31-летний россиянин смог прервать свою неудачную серию из трех поражений подряд.

Всего до поединка с Сун Ядуном он проиграл четыре из пяти последних боев: в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе из-за дисквалификации за запрещенный прием, в апреле 2022-го уступил ему же раздельным решением судей, в октябре также раздельным решением проиграл Шону О'Мэлли, а в марте прошлого года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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На счету Яна теперь 17 побед и пять поражений в ММА. У 26-летнего китайца 21 победа, восемь поражений, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся. До этого боя Ян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Сун Ядун — седьмое.

В главном бою UFC 299 позднее встретятся О'Мэлли, чемпион UFC в легчайшем весе, и Марлон Вера.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян
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