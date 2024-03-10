Петр Ян прервал серию поражений в UFC
Российский боец Петр Ян победил китайца Сун Ядуна в поединке на турнире UFC 299, который проходит в Майами.
Бой продолжался все три раунда.
31-летний россиянин смог прервать свою неудачную серию из трех поражений подряд.
Всего до поединка с Сун Ядуном он проиграл четыре из пяти последних боев: в марте 2021 года в поединке с Алджамейном Стерлингом потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе из-за дисквалификации за запрещенный прием, в апреле 2022-го уступил ему же раздельным решением судей, в октябре также раздельным решением проиграл Шону О'Мэлли, а в марте прошлого года уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
На счету Яна теперь 17 побед и пять поражений в ММА. У 26-летнего китайца 21 победа, восемь поражений, одна ничья, еще один поединок был признан несостоявшимся. До этого боя Ян занимал четвертое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Сун Ядун — седьмое.
В главном бою UFC 299 позднее встретятся О'Мэлли, чемпион UFC в легчайшем весе, и Марлон Вера.
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