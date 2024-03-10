Владимир Тарасенко стал третьей звездой дня в НХЛ во второй игре за «Флориду»

Тарасенко стал третьей звездой дня в НХЛ во второй игре после смены клуба

Владимир Тарасенко забросил два гола и сделал результативную передачу в игре с «Калгари», набрав первые очки за «Флориду». В тройку звезд дня также вошли защитник «Тампы» Даррен Рэддиш и форвард «Вегаса» Жонатан Маршессо

Владимир Тарасенко (Фото: Jesper Zerman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский новичок «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко набрал три очка в матче с «Калгари Флэймз» и был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Флорида» обыграла «Калгари» со счетом 5:1. Тарасенко, перешедший в «Пантерз» 6 марта, забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Его признали лучшим игроком матча.

«Не буду врать. Это было приятно и я в каком-то смысле испытал облегчение», — сказал Тарасенко, который в первом матче за новую команду с «Филадельфия Флайерз» 7 марта сделал только два броска по воротам.

Видео: Sportsnet

Лучшим игроком дня в НХЛ стал защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Даррен Рэддиш, который сделал пять передач в матче с «Филадельфия Флайерз» (7:0).

Также в тройку лучших попал форвард «Вегас Голден Найтс» Жонатан Маршессо, оформивший хет-трик против «Детройт Ред Уингз» (5:3).

Тарасенко — обладатель Кубка Стэнли 2019 года с «Сент-Луис Блюз», вице-чемпион мира 2015 года в составе сборной России. Нападающий второй сезон подряд меняет клуб перед плей-офф. В прошлом году его обменяли из «Сент-Луиса» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который проиграл в первом раунде.

В этом сезоне у Тарасенко 19 шайб и 25 передач в 59 играх.