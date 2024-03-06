Российский обладатель Кубка Стэнли перешел в лучший клуб сезона в НХЛ
Российский нападающий Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Взамен «Оттава» получила два выбора на драфте.
Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года и большую часть карьеры провел в «Сент-Луис Блюз», с которым в 2019 году выиграл Кубок Стэнли.
В прошлом сезоне форвард стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», а в июле подписал контракт на год с «Оттавой».
В этом сезоне на счету 32-летнего нападающего 17 голов и 24 передачи в 57 играх.
В сборной России Тарасенко выиграл серебро чемпионата мира 2015 года, а в 2011-м стал чемпионом мира среди молодежи.
В составе «Флориды» играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
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