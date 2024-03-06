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Российский обладатель Кубка Стэнли перешел в лучший клуб сезона в НХЛ

Обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко обменяли во «Флориду»
Владимир Тарасенко стал одноклубником Сергея Бобровского во «Флориде». «Оттава» получила за россиянина два выбора на драфте
Владимир Тарасенко (справа)
Владимир Тарасенко (справа) (Фото: Marc DesRosiers / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий Владимир Тарасенко перешел из «Оттава Сенаторз» в клуб «Флорида Пантерз», который лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Взамен «Оттава» получила два выбора на драфте.

Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года и большую часть карьеры провел в «Сент-Луис Блюз», с которым в 2019 году выиграл Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне форвард стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс», а в июле подписал контракт на год с «Оттавой».

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В этом сезоне на счету 32-летнего нападающего 17 голов и 24 передачи в 57 играх.

В сборной России Тарасенко выиграл серебро чемпионата мира 2015 года, а в 2011-м стал чемпионом мира среди молодежи.

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В составе «Флориды» играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

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