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Умер самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола

Умер самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола Алексей Спирин
Алексею Спирину был 72 года. После завершения карьеры он работал в структурах РФС, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС
Алексей Спирин
Алексей Спирин (Фото: Сергей Карпов / ТАСС)

Бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза (РФС) и бывший арбитр ФИФА Алексей Спирин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается на сайте РФС.

Отмечается, что Спирин умер 31 января.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Спирина», — говорится в сообщении.

Спирин был самым молодым арбитром ФИФА (в 35 лет) в истории советского футбола.

На уровне клубов и сборных Спирин отсудил более 50 международных матчей, в том числе работал на первой игре финала Кубка УЕФА 1991 года, чемпионате мира 1990 года в Италии, Евро-1992 в Швеции и Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

После завершения карьеры арбитра работал в РФС, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.

На должности генсека РФС он проработал с сентября 2005 года по январт 2006-го, после чего вернулся в инспекторский комитет.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС)
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