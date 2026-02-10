Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к выступлению с помощью ИИ

Гуменник о музыке от ИИ: «Меня напрягало, что это неестественно»

Для поиска новой музыки к короткой программе на Олимпиаде команда российского фигуриста использовала искусственный интеллект. Однако сам Гуменник отказался от этого варианта, посчитав его неестественным

Петр Гуменник (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал ТАСС, что его команда использовала искусственный интеллект для экстренного поиска музыки к короткой программе на Олимпийских играх.

Изначально Гуменник планировал кататься под музыку из фильма «Парфюмер». Однако за два дня до отлета на Олимпиаду получил отказ в правах. После этого его тренер Тамара Москвина с помощью композитора создала через нейросеть похожую композицию с идентичными акцентами.

«Но лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать», — объяснил Гуменник свой отказ от этого варианта.

В итоге фигуристу подсказали обратиться к музыке композитора Эдгара Акобяна. Гуменник выбрал его композицию Waltz 1805 из кинофильма «Онегин». «Потом мне подсказали, что есть композитор Эдгар, у него есть композиция к кинофильму «Онегин». Я решил, что это моя тема, значит, нужно ее брать», — сказал российский атлет.

Фигурист также пытался в срочном порядке получить права на музыку группы Rammstein, но не успел.

Гуменник выступал в короткой программе под первым номером и набрал 86,72 балла. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристов.

Произвольную программу на Олимпиаде фигуристы представят 13 февраля.