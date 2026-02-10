Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к выступлению с помощью ИИ
Российский фигурист Петр Гуменник рассказал ТАСС, что его команда использовала искусственный интеллект для экстренного поиска музыки к короткой программе на Олимпийских играх.
Изначально Гуменник планировал кататься под музыку из фильма «Парфюмер». Однако за два дня до отлета на Олимпиаду получил отказ в правах. После этого его тренер Тамара Москвина с помощью композитора создала через нейросеть похожую композицию с идентичными акцентами.
«Но лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать», — объяснил Гуменник свой отказ от этого варианта.
В итоге фигуристу подсказали обратиться к музыке композитора Эдгара Акобяна. Гуменник выбрал его композицию Waltz 1805 из кинофильма «Онегин». «Потом мне подсказали, что есть композитор Эдгар, у него есть композиция к кинофильму «Онегин». Я решил, что это моя тема, значит, нужно ее брать», — сказал российский атлет.
Фигурист также пытался в срочном порядке получить права на музыку группы Rammstein, но не успел.
Гуменник выступал в короткой программе под первым номером и набрал 86,72 балла. Всего в короткой программе выступят 29 фигуристов.
Произвольную программу на Олимпиаде фигуристы представят 13 февраля.
