Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей
Американский фигурист российского происхождения Максим Наумов ждал оглашения оценки после проката короткой программы в мужских одиночных соревнованиях Олимпийских игр, держа в руках фотографию погибших родителей.
Родители 24-летнего Наумова — чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они погибли в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который столкнулся над Вашингтоном с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США 30 января 2025 года.
За свою короткую программу на Играх 24-летний Наумов получил 85,65 балла. Это выступление стало для него олимпийским дебютом. Право участвовать в Олимпиаде он завоевал, заняв третье место на чемпионате США в январе 2026 года.
Наумов — чемпион США среди юниоров 2020, бронзовый призер Чемпионата США среди юниоров 2018, а также трехкратный призер чемпионата США (2023, 2024, 2025).
