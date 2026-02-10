 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Биатлонист Ботн посвятил победу на Играх погибшему партнеру по сборной

Биатлонист Ботн посвятил победу на Играх погибшему партнеру по сборной Баккену
Сюжет
Олимпиада-2026
По словам норвежского биатлониста, он чувствовал, что бежит последний круг индивидуальной гонки вместе с Сивертом Баккеном, который умер в декабре 2025 года
Йохан-Олав Ботн
Йохан-Олав Ботн (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн посвятил свою победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо погибшему партнеру по национальной команде Сиверту Баккену, сообщает NRK.

После победного финиша Ботн прокричал в камеру: «Сиверт, мы это сделали!»

«Весь последний круг я только об этом и думал. Я начал размышлять о целом годе, о том, как мы тренировались вместе каждый день. Это были совершенно четкие цели для нас обоих. Я чувствовал, что бегу последний круг с ним. Так что надеюсь, что он сегодня смотрел гонку», — рассказал Ботн.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался в конце декабря в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии. Причина смерти остается неизвестной.

26-летний Ботн, впервые в карьере стартовавший на Олимпиаде, в нынешнем сезоне выиграл три личные гонки на этапах Кубка мира, при этом ранее побед у него не было.

