Биатлонист Ботн посвятил победу на Играх погибшему партнеру по сборной
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн посвятил свою победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо погибшему партнеру по национальной команде Сиверту Баккену, сообщает NRK.
После победного финиша Ботн прокричал в камеру: «Сиверт, мы это сделали!»
«Весь последний круг я только об этом и думал. Я начал размышлять о целом годе, о том, как мы тренировались вместе каждый день. Это были совершенно четкие цели для нас обоих. Я чувствовал, что бегу последний круг с ним. Так что надеюсь, что он сегодня смотрел гонку», — рассказал Ботн.
Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался в конце декабря в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лавазе в Италии. Причина смерти остается неизвестной.
26-летний Ботн, впервые в карьере стартовавший на Олимпиаде, в нынешнем сезоне выиграл три личные гонки на этапах Кубка мира, при этом ранее побед у него не было.
