Российская саночница Олесик стала 13-й после трех заездов на Олимпиаде

Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ

Лидером является Юлия Таубиц из Германии, россиянка Дарья Олесик занимает 13-е место

Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российская саночница Дарья Олесик занимает 13-е место после трех попыток на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

После трех заездов Олесик показала время 2 минуты 39,999 секунды. Она уступает 2,081 секунды лидеру — немке Юлии Таубиц (2.37,918).

После двух попыток Олесик была 14-й.

Второй идет латвийка Элина Бота (+0,704), третьей — американка Эшли Фаркарсон (+0,755).

Заключительный, четвертый заезд у саночниц пройдет позднее во вторник.

Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях.

Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе.