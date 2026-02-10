Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ
Российская саночница Дарья Олесик занимает 13-е место после трех попыток на одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
После трех заездов Олесик показала время 2 минуты 39,999 секунды. Она уступает 2,081 секунды лидеру — немке Юлии Таубиц (2.37,918).
После двух попыток Олесик была 14-й.
Второй идет латвийка Элина Бота (+0,704), третьей — американка Эшли Фаркарсон (+0,755).
Заключительный, четвертый заезд у саночниц пройдет позднее во вторник.
Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях.
Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
