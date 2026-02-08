Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Время 23-летнего россиянина — 3 минуты 34,963 секунды. После двух заездов в первый соревновательный день он шел 16-м.
Чемпионом Игр стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), установивший рекорд трассы.
Второе место занял австриец Йонас Мюллер, третье — итальянец Доминик Фишналлер.
Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.
