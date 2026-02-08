 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место на Олимпиаде
Чемпионом Игр с рекордом трассы стал немец Макс Лангенхан
Павел Репилов
Павел Репилов (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Время 23-летнего россиянина — 3 минуты 34,963 секунды. После двух заездов в первый соревновательный день он шел 16-м.

Чемпионом Игр стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), установивший рекорд трассы.

Второе место занял австриец Йонас Мюллер, третье — итальянец Доминик Фишналлер.

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Павел Репилов
