Российский саночник Репилов занял 14-е место на Олимпиаде

Павел Репилов (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Время 23-летнего россиянина — 3 минуты 34,963 секунды. После двух заездов в первый соревновательный день он шел 16-м.

Чемпионом Игр стал немец Макс Лангенхан (3.31,191), установивший рекорд трассы.

Второе место занял австриец Йонас Мюллер, третье — итальянец Доминик Фишналлер.

Из российских саночников на Играх еще предстоит стартовать Дарье Олесик — 9 и 10 февраля.