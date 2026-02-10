 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына

В отношении сына Балахничева возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего
Валентин Балахничев
Валентин Балахничев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

По подозрению в убийстве бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева задержан его сын. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

«Ему предъявлено обвинение, мужчина арестован», — сказала Врадий.

По ее словам, в отношении сына Балахничева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Телеграм-канал Shot пишет, что 48-летний Александр Балахничев ударил отца ножом после того, как мужчины поругались.

Балахничев скончался 2 февраля в возрасте 76 лет. Он руководил ВФЛА с 1991 по 2015 год. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году. Он также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

При Балахничеве ВФЛА оказалась в центре громкого допингового скандала, из-за которого российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали только единицы. В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте.

