Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев

Балахничеву было 76 лет, он руководил федерацией в 1991–2015 годах. При нем Россия получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике

Валентин Балахничёв (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, ему было 76 лет, сообщил ТАСС глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Причина смерти пока не известна, — сказал он. — Мы занимаемся организацией похорон».

Балахничев руководил ВФЛА в 1991–2015 годах. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году.

Балахчниев также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Балахничев стал одним из фигурантов расследования о массовом применении допинга в российской легкой атлетике. В частности, их обвиняли в поставках спортсменам запрещенных препаратов в обмен на 5% заработка.

В фильме журналиста Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике, который запустил цепочку расследований о допинговых манипуляциях в России, утверждалось, что Балахничев знал о вымогательстве российским чиновником €450 тыс. у бегуньи Лилии Шобуховой, но ничего не предпринял.

В последующих расследованиях говорилось, что Балахничев, который также занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (International Association of Athletics Federations, IAAF; ныне World Athletics), напрямую передавал взятки главе IAAF Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-проб. Балахничев эти утверждения отвергал.

В апреле 2014 года Антидопинговая комиссия ВФЛА на два года дисквалифицировала Шобухову на основании аномальных показателей гематологического профиля биологического паспорта. Все результаты спортсменки с 9 октября 2009 года были аннулированы.

Балахничев был вынужден уйти с поста главы организации в феврале 2015 года, членство ВФЛА в IAAF приостановили, а российские спортсмены лишились международных стартов. В результате из-за допингового скандала российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали единицы.

В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте. Он подал апелляцию на это решение. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил его пожизненную дисквалификацию в силе.

Французская газета Le Monde в сентябре 2017-го писала, что Балахничев мог быть причастен к коррупционной схеме, связанной с выбором столицы Олимпийских игр 2016 года.

В 2020 году Балахничев был заочно приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Также парижский суд приговорил Диака к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу об обвинении в коррупции.