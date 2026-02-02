Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев
Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, ему было 76 лет, сообщил ТАСС глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
«Причина смерти пока не известна, — сказал он. — Мы занимаемся организацией похорон».
Балахничев руководил ВФЛА в 1991–2015 годах. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году.
Балахчниев также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Балахничев стал одним из фигурантов расследования о массовом применении допинга в российской легкой атлетике. В частности, их обвиняли в поставках спортсменам запрещенных препаратов в обмен на 5% заработка.
В фильме журналиста Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике, который запустил цепочку расследований о допинговых манипуляциях в России, утверждалось, что Балахничев знал о вымогательстве российским чиновником €450 тыс. у бегуньи Лилии Шобуховой, но ничего не предпринял.
В последующих расследованиях говорилось, что Балахничев, который также занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (International Association of Athletics Federations, IAAF; ныне World Athletics), напрямую передавал взятки главе IAAF Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-проб. Балахничев эти утверждения отвергал.
В апреле 2014 года Антидопинговая комиссия ВФЛА на два года дисквалифицировала Шобухову на основании аномальных показателей гематологического профиля биологического паспорта. Все результаты спортсменки с 9 октября 2009 года были аннулированы.
Балахничев был вынужден уйти с поста главы организации в феврале 2015 года, членство ВФЛА в IAAF приостановили, а российские спортсмены лишились международных стартов. В результате из-за допингового скандала российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали единицы.
В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте. Он подал апелляцию на это решение. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил его пожизненную дисквалификацию в силе.
Французская газета Le Monde в сентябре 2017-го писала, что Балахничев мог быть причастен к коррупционной схеме, связанной с выбором столицы Олимпийских игр 2016 года.
В 2020 году Балахничев был заочно приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Также парижский суд приговорил Диака к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу об обвинении в коррупции.
