 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,3 2 2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,15 2 6,7 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Балахничев

Балахничеву было 76 лет, он руководил федерацией в 1991–2015 годах. При нем Россия получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике
Валентин Балахничёв
Валентин Балахничёв (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Умер бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев, ему было 76 лет, сообщил ТАСС глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«Причина смерти пока не известна, — сказал он. — Мы занимаемся организацией похорон».

Балахничев руководил ВФЛА в 1991–2015 годах. При нем Россия впервые получила право на проведение чемпионата мира по легкой атлетике в 2013 году.

Балахчниев также занимал пост первого вице-президента Европейской федерации и руководящие должности в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Балахничев стал одним из фигурантов расследования о массовом применении допинга в российской легкой атлетике. В частности, их обвиняли в поставках спортсменам запрещенных препаратов в обмен на 5% заработка.

В фильме журналиста Хайо Зеппельта о допинге в легкой атлетике, который запустил цепочку расследований о допинговых манипуляциях в России, утверждалось, что Балахничев знал о вымогательстве российским чиновником €450 тыс. у бегуньи Лилии Шобуховой, но ничего не предпринял.

В последующих расследованиях говорилось, что Балахничев, который также занимал должность казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (International Association of Athletics Federations, IAAF; ныне World Athletics), напрямую передавал взятки главе IAAF Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-проб. Балахничев эти утверждения отвергал.

В апреле 2014 года Антидопинговая комиссия ВФЛА на два года дисквалифицировала Шобухову на основании аномальных показателей гематологического профиля биологического паспорта. Все результаты спортсменки с 9 октября 2009 года были аннулированы.

Балахничев был вынужден уйти с поста главы организации в феврале 2015 года, членство ВФЛА в IAAF приостановили, а российские спортсмены лишились международных стартов. В результате из-за допингового скандала российские легкоатлеты лишились Олимпиады-2016 (выступила лишь Дарья Клишина, которая доказала, что не тренируется в России), а на Игры-2020 в Токио поехали единицы.

В начале 2016 года комиссия по этике World Athletics пожизненно отстранила Балахничева от работы в спорте. Он подал апелляцию на это решение. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил его пожизненную дисквалификацию в силе.

Французская газета Le Monde в сентябре 2017-го писала, что Балахничев мог быть причастен к коррупционной схеме, связанной с выбором столицы Олимпийских игр 2016 года.

В 2020 году Балахничев был заочно приговорен парижским судом к трем годам тюрьмы за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Также парижский суд приговорил Диака к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу об обвинении в коррупции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Валентин Балахничев легкая атлетика ВФЛА смерть
Материалы по теме
58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за допинг
Спорт
РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году
Спорт
РУСАДА в 2025 году выявило рост числа нарушений антидопинговых правил
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Против владельцев танкеров «Волгонефть» подали иск на ₽34 млрд Общество, 12:27
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Mazda вошла в топ-10 по продажам на российском авторынке Авто, 12:17
Экс-зам госсекретаря назвала лучшее решение США по идее Путина о ракетах Политика, 12:14
В НХЛ произошла вторая за месяц российско-американская вратарская драка Спорт, 12:14
Синоптики предупредили об аномальном похолодании в ЦФО Общество, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В зоне военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов Политика, 12:11
Российские военные заняли Придорожное в Запорожской области Политика, 12:11
В правительстве Курской области заявили, что Хинштейн работает из дома Общество, 12:09
В файлах Эпштейна нашли связь финансиста с девушками из Самары и Саратова Политика, 12:09
Москва и Кабул обсудили привлечение трудовых мигрантов из Афганистана Политика, 12:02
В Казахстане мужчину оштрафовали за фейк о проекте новой Конституции Политика, 11:50
Российские предприниматели страдают пандемией одиночества: что происходит Образование, 11:49