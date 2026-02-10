Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке

Серебро досталось сборной Канады, бронза — команде Бельгии

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Сборная Италии по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финале Элиза Конфортола, Арианна Фонтана, Томас Надалини и Пьетро Сигель показали результат 2 минуты 39,019 секунды.

Второе место заняла сборная Канады (2.39,258), третье — команда Бельгии (2.39,353).

Российские спортсмены в командных видах не выступают.

Ранее во вторник российские шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков не смогли выйти в 1/4 финала на дистанциях 500 м и 1000 м соответственно.