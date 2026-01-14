 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Российские шорт-трекисты приняли приглашение МОК выступить на Олимпиаде

Российские шорт-трекисты Посашков и Крылова приняли приглашение на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Иван Посашков и Алена Крылова стали четвертым и пятым российскими спортсменами, которые приняли приглашение на Олимпийские игры в Италии
Алена Крылова
Алена Крылова (Фото: IMAGO / David Kirouac / Global Look Press)

Российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.

Крылова и Посашков отобрались на Олимпиаду-2026, набрав необходимое количество квалификационных очков на этапах Кубка мира.

Ранее получили приглашения и приняли их российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже, — при прохождении квалификации, с рядом ограничений и прохождением проверки на соответствие нейтральному статусу.

Крылова на декабрьском чемпионате России взяла золото на дистанциях 500 и 1000 м. Посашков на этих соревнованиях взял золото в эстафете.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 шорт-трек Алена Крылова Иван Посашков
