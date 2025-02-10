В греческом клубе заявили, что российскому футболисту не грозит тюрьма

В ПАОКе сообщили, что не ожидают никаких наказаний для Магомеда Оздоева за участие в декабрьской стычке с фанатами АЕКа. Футболист назвал эту историю высосанной из пальца

Магомед Оздоев (Фото: Richard Callis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву не грозит уголовное преследование за участие в потасовке с фанатами АЕКа, сообщили ТАСС в клубе из Салоников.

Оздоева и еще четырех игроков ранее отстранили на 10 дней в качестве обязательной ограничительной меры из-за начатого прокурором разбирательства по делу о декабрьской стычке с фанатами АЕКа на парковке стадиона. Портал Enswi писал, что причастным к конфликту грозят до трех месяцев лишения свободы и штраф.

В ПАОКе отметили, что дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды, и оно основано на заявлении АЕКа, «который традиционно пытается использовать все уловки».

«Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание и никаких дальнейших наказаний не ожидается», — сообщили в клубе, добавив, что заседания в суде проходят обычно через 2-3 года после подобных инцидентов.

Оздоев рассказал журналисту Ивану Карпову, что юристы клуба также заверили его в отсутствии последствий. Саму историю с дракой он назвал «высосанной из пальца».

«Никакой драки не было, никто никого не бил. <...> Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом все закончилось. Мы сели и уехали», — сказал Оздоев.

В декабре прошлого года после матча с АЕКом в Кубке Греции на парковке стадиона афинского клуба произошла потасовка, в которую вмешалась полиция. В ПАОКе обвинили в провокации фанатов АЕКа.