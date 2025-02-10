В греческом клубе заявили, что российскому футболисту не грозит тюрьма
Российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву не грозит уголовное преследование за участие в потасовке с фанатами АЕКа, сообщили ТАСС в клубе из Салоников.
Оздоева и еще четырех игроков ранее отстранили на 10 дней в качестве обязательной ограничительной меры из-за начатого прокурором разбирательства по делу о декабрьской стычке с фанатами АЕКа на парковке стадиона. Портал Enswi писал, что причастным к конфликту грозят до трех месяцев лишения свободы и штраф.
В ПАОКе отметили, что дело возбуждено не против Оздоева, а против всей команды, и оно основано на заявлении АЕКа, «который традиционно пытается использовать все уловки».
«Ни к одному из игроков не было применено дисциплинарное взыскание и никаких дальнейших наказаний не ожидается», — сообщили в клубе, добавив, что заседания в суде проходят обычно через 2-3 года после подобных инцидентов.
Оздоев рассказал журналисту Ивану Карпову, что юристы клуба также заверили его в отсутствии последствий. Саму историю с дракой он назвал «высосанной из пальца».
«Никакой драки не было, никто никого не бил. <...> Единственное, нас полицейские отталкивали от фанатов щитами, чтобы мы скорее вернулись в автобус. На этом все закончилось. Мы сели и уехали», — сказал Оздоев.
В декабре прошлого года после матча с АЕКом в Кубке Греции на парковке стадиона афинского клуба произошла потасовка, в которую вмешалась полиция. В ПАОКе обвинили в провокации фанатов АЕКа.
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