Российский футболист пропустил матч в Греции из-за уголовного дела
Российский полузащитник Магомед Оздоев и еще четыре игрока греческого ПАОКа были отстранены на десять дней из-за возбужденного спортивным прокурором уголовного дела по итогам драки на парковке после матча с АЕКом, пишет «Нафтемборики».
Ограничительные меры в данном случае были обязательным следствием прокурорского реагирования. Оздоев пропустил матч с ОФИ 8 февраля, в котором ПАОК победил со счетом 5:0, но в следующей встрече с румынским ФКСБ в Лиге Европы 13 февраля россиянин сыграет.
ПАОК пытался оспорить отстранение игроков, но ему это не удалось.
В декабре прошлого года после матча с АЕКом в Кубке Греции на парковке стадиона афинского клуба произошла потасовка, в которую вмешалась полиция. Фанаты АЕКа спровоцировали представителей ПАОКа, начав показывать им чемпионскую майку 2018 года (в том сезоне ПАОК лишили очков после матча с АЕКом, и он занял в итоге второе место).
Главного тренера ПАОКа Рэзвана Луческу за эту потасовку дисквалифицировали на четыре месяца, как и четырех членов его штаба.
Портал Enswi пишет, что причастным к конфликту грозят до трех месяцев лишения свободы и штраф.
Отец Оздоева заявил «Спорт-Экспрессу», что футболист предупреждал его об отстранении, но про риск лишения свободы ничего не говорил.
«Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», — сказал Мустафа Оздоев.
Магомед Оздоев играет за ПАОК с 2023 года.
В числе отстраненных игроков ПАОКа также бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, у которого травма лодыжки.
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