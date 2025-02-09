Российский футболист пропустил матч в Греции из-за уголовного дела

Магомед Оздоев оказался в числе пяти игроков ПАОКа, которые стали фигурантами возбужденного прокурором дела о потасовке с фанатами АЕКа в декабре. Отец футболиста заявил, что тогда игроки с болельщиками «просто потолкались»

Магомед Оздоев (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Российский полузащитник Магомед Оздоев и еще четыре игрока греческого ПАОКа были отстранены на десять дней из-за возбужденного спортивным прокурором уголовного дела по итогам драки на парковке после матча с АЕКом, пишет «Нафтемборики».

Ограничительные меры в данном случае были обязательным следствием прокурорского реагирования. Оздоев пропустил матч с ОФИ 8 февраля, в котором ПАОК победил со счетом 5:0, но в следующей встрече с румынским ФКСБ в Лиге Европы 13 февраля россиянин сыграет.

ПАОК пытался оспорить отстранение игроков, но ему это не удалось.

В декабре прошлого года после матча с АЕКом в Кубке Греции на парковке стадиона афинского клуба произошла потасовка, в которую вмешалась полиция. Фанаты АЕКа спровоцировали представителей ПАОКа, начав показывать им чемпионскую майку 2018 года (в том сезоне ПАОК лишили очков после матча с АЕКом, и он занял в итоге второе место).

Главного тренера ПАОКа Рэзвана Луческу за эту потасовку дисквалифицировали на четыре месяца, как и четырех членов его штаба.

Портал Enswi пишет, что причастным к конфликту грозят до трех месяцев лишения свободы и штраф.

Отец Оздоева заявил «Спорт-Экспрессу», что футболист предупреждал его об отстранении, но про риск лишения свободы ничего не говорил.

«Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера», — сказал Мустафа Оздоев.

Магомед Оздоев играет за ПАОК с 2023 года.

В числе отстраненных игроков ПАОКа также бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, у которого травма лодыжки.