Команде КХЛ пришлось лететь в Сочи из другого аэропорта из-за тумана
Клуб КХЛ «Нефтехимик» не смог вылететь из нижнекамского аэропорта Бегишево из-за сильного тумана и отправится на матч с «Сочи» из Уфы, сообщила пресс-служба команды.
Игра с «Сочи» запланирована на 11 февраля.
Ранее в нижнекамском клубе сообщили, что вылет в Сочи откладывается, но в итоге из-за сильного тумана самолет, на котором должна была отправиться команда, не смог приземлиться в Бегишево и вынужденно сел в Уфе. Хоккеисты поехали в столицу Башкирии на автобусе.
В январе из-за погоды в похожей ситуации оказались игроки «Сочи» — их самолет вынужденно приземлился в Уфе вместо Магнитогорска, хоккеистам пришлось добираться на матч с «Металлургом» на автобусе.
«Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции, «Сочи» — последний на Западе.
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