 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Роднина увидела потенциал в однополых дуэтах в фигурном катании

Роднина: «Если однополые дуэты привлекут больше людей в фигурное катание, я за»
Роднина считает, что с ужесточением технических требований самого катания у фигуристов стало мало и это отталкивают людей. Она отметила, что все нормально воспринимают четверку девушек-лебедей в балете и в спорте так тоже можно
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании, надо смотреть на это «как на спорт», заявила Vseprosport трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя совместное выступление в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Две олимпийские чемпионки решили выступать дуэтом в танцах на льду на шоу в Швейцарии. Пападакис говорила, что они готовы внести свой вклад в разрешение однополых дуэтов на турнирах международными правилами.

«Мы же смотрим, когда четверка девушек-лебедей пляшет в балете. В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. И ничего, все нормально. Если из-за однополых дуэтов еще больше людей станут интересоваться фигурным катанием, я только за», — сказала Роднина.

По ее словам, такими дуэтами вполне можно «разнообразить официальные соревнования», потому что фигурное катание стало отталкивать людей высокими техническими требованиями.

Тарасовой не понравилась идея создания однополых пар в фигурном катании
Спорт
Татьяна Тарасова

«Самого катания стало мало. Когда это стало сильно усугубляться, у нас появилось синхронное катание. В этом виде программы проходят чемпионаты мира, и ни у кого это не вызывает раздражения», — добавила Роднина.

Синхронное фигурное катание не является олимпийским видом спорта, но по этому виду с 2000 года проводит чемпионаты мира Международный союз конькобежцев (ISU).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»

«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким

РБК запускает винный салон. Расписание

Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

ЕС собрался захватывать российские танкеры

По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Ирина Роднина
Материалы по теме
Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов
Спорт
Две олимпийские чемпионки решили выступать дуэтом в танцах на льду
Спорт
Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе отобранные медали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 18:04
Молния убила четырех человек на женском футбольном матче в КолумбииСпорт, 20:38
В «Союзмаше» назвали эффективные экспертные площадки по итогам годаПресс-релиз, 20:35
Бывшие подчиненные Попова опровергли в суде обвинения против генералаОбщество, 20:33
Аренду электросамокатов предложили связать с аккаунтом на «Госуслугах»Общество, 20:28
Израиль повысит боеготовность после приостановки освобождения заложниковПолитика, 20:25
Bloomberg узнал о решении ЕС пересмотреть программы помощи вслед за СШАПолитика, 20:20
Мюнхенская конференция по безопасности назвала главные вызовы 2025 годаПолитика, 20:12
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель машиныПолитика, 19:49
Посол Израиля ответила на слова Захаровой об освобождении заложниковПолитика, 19:49
Команде КХЛ пришлось лететь в Сочи из другого аэропорта из-за туманаСпорт, 19:41
Как теледебаты Шольца и Мерца превратились в коалиционные переговорыПолитика, 19:40
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега СтриженоваОбщество, 19:36
Роднина увидела потенциал в однополых дуэтах в фигурном катанииСпорт, 19:30