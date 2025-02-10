Роднина увидела потенциал в однополых дуэтах в фигурном катании

Роднина считает, что с ужесточением технических требований самого катания у фигуристов стало мало и это отталкивают людей. Она отметила, что все нормально воспринимают четверку девушек-лебедей в балете и в спорте так тоже можно

Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании, надо смотреть на это «как на спорт», заявила Vseprosport трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя совместное выступление в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Две олимпийские чемпионки решили выступать дуэтом в танцах на льду на шоу в Швейцарии. Пападакис говорила, что они готовы внести свой вклад в разрешение однополых дуэтов на турнирах международными правилами.

«Мы же смотрим, когда четверка девушек-лебедей пляшет в балете. В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. И ничего, все нормально. Если из-за однополых дуэтов еще больше людей станут интересоваться фигурным катанием, я только за», — сказала Роднина.

По ее словам, такими дуэтами вполне можно «разнообразить официальные соревнования», потому что фигурное катание стало отталкивать людей высокими техническими требованиями.

«Самого катания стало мало. Когда это стало сильно усугубляться, у нас появилось синхронное катание. В этом виде программы проходят чемпионаты мира, и ни у кого это не вызывает раздражения», — добавила Роднина.

Синхронное фигурное катание не является олимпийским видом спорта, но по этому виду с 2000 года проводит чемпионаты мира Международный союз конькобежцев (ISU).