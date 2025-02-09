Овечкин броском шайбы травмировал вратаря «Юты» Ингрэма в матче НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанес травму голкиперу «Юты» Коннору Ингрэму броском шайбы во время матча регулярного чемпионата Национальной лиги (НХЛ), сообщает «РИА Новости Спорт».
Команды играют в Вашингтоне, инцидент произошел во время первого периода. Ингрэма после случившегося заменили на Карела Веймелку.
«Юта» выиграла со счетом 5:4 по буллитам. Овечкин не отличился забитым голом, но отдал три голевые передачи.
После забитого 6 февраля гола в матче с «Филадельфией Флайерз» Овечкин сократил свое отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 15 голов. Гол стал 26‑м для россиянина в сезоне и 879‑м в карьере в регулярных чемпионатах. На счету Гретцки 894 шайбы в 1487 матчах.
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