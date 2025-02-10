Минспорт Хакасии ответил на претензии члена сборной по борьбе в обмане с жильем

В Хакасии ответили на жалобу члена сборной по борьбе на обман с жильем

Наталья Малышева пожаловалась на угрозы от главы местного минспорта из-за интервью, в котором она рассказала о невыполненном обещании по квартире. В минспорте заявили, что угроз не было и что тратят на спортсменку ₽1 млн в год

Наталья Малышева, глава Хакасии Валентин Коновалов и тренер Леонид Чучунов (Фото: Телеграм-канал главы Хакасии Валентина Коновалова)

В минспорте Хакасии назвали некорректным поведение многократной чемпионки России по борьбе Натальи Малышевой, которая ранее попросила Министерство спорта России, федерацию борьбы (ФСБР) и власти республики разобраться с угрозами в ее адрес от главы местного спортивного ведомства.

Ранее Малышева в своем видеообращении заявила, что глава регионального минспорта Сергей Кочан «угрожал последствиями», если она не удалит видео интервью, в котором жаловалась, что ей не дали обещанный 1 млн руб. на ипотеку.

В заявлении минспорта, которое опубликовало информагентство «Хакасия», говорится, что информация об угрозах со стороны министра не соответствует действительности и этому есть свидетели, а также что Кочан провел встречу со спортсменкой и ее тренером в понедельник.

В ведомстве отметили, что глава Хакасии после встречи с Малышевой поручил разработать программу по предоставлению выплат на покупку жилья для всех спортсменов региона, показывающих высокие результаты, документы были разработаны, но эта инициатива зависит от возможностей бюджета.

«Ежегодно на ее поддержку выделяется из республиканского бюджета суммарно около 1 млн рублей», — заявили в ведомстве. В частности, спортсменке бесплатно предоставили служебное жилье в 2015 году, она получает выплаты за спортивные результаты, стипендию главы, зарплату и премии в Центре спортподготовки Хакасии, ей оплачивают лекарства, а также не возражали, чтобы она по параллельному зачету также получала финансирование от Пермского края.

РБК направил запрос в министерства спорта Хакасии и ФСБР.

Малышева — вице-чемпионка Европы 2017 года и командного Кубка мира-2014, она завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже, но российские борцы на нее не поехали.