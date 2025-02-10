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В Хакасии ответили на жалобу члена сборной по борьбе на обман с жильем

Минспорт Хакасии ответил на претензии члена сборной по борьбе в обмане с жильем
Наталья Малышева пожаловалась на угрозы от главы местного минспорта из-за интервью, в котором она рассказала о невыполненном обещании по квартире. В минспорте заявили, что угроз не было и что тратят на спортсменку ₽1 млн в год
Наталья Малышева, глава Хакасии Валентин Коновалов и тренер Леонид Чучунов
Наталья Малышева, глава Хакасии Валентин Коновалов и тренер Леонид Чучунов (Фото: Телеграм-канал главы Хакасии Валентина Коновалова)

В минспорте Хакасии назвали некорректным поведение многократной чемпионки России по борьбе Натальи Малышевой, которая ранее попросила Министерство спорта России, федерацию борьбы (ФСБР) и власти республики разобраться с угрозами в ее адрес от главы местного спортивного ведомства.

Ранее Малышева в своем видеообращении заявила, что глава регионального минспорта Сергей Кочан «угрожал последствиями», если она не удалит видео интервью, в котором жаловалась, что ей не дали обещанный 1 млн руб. на ипотеку.

В заявлении минспорта, которое опубликовало информагентство «Хакасия», говорится, что информация об угрозах со стороны министра не соответствует действительности и этому есть свидетели, а также что Кочан провел встречу со спортсменкой и ее тренером в понедельник.

В ведомстве отметили, что глава Хакасии после встречи с Малышевой поручил разработать программу по предоставлению выплат на покупку жилья для всех спортсменов региона, показывающих высокие результаты, документы были разработаны, но эта инициатива зависит от возможностей бюджета.

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«Ежегодно на ее поддержку выделяется из республиканского бюджета суммарно около 1 млн рублей», — заявили в ведомстве. В частности, спортсменке бесплатно предоставили служебное жилье в 2015 году, она получает выплаты за спортивные результаты, стипендию главы, зарплату и премии в Центре спортподготовки Хакасии, ей оплачивают лекарства, а также не возражали, чтобы она по параллельному зачету также получала финансирование от Пермского края.

РБК направил запрос в министерства спорта Хакасии и ФСБР.

Малышева — вице-чемпионка Европы 2017 года и командного Кубка мира-2014, она завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже, но российские борцы на нее не поехали.

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Анна Сатдинова
спортивная борьба Хакасия
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