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Клуб Карпина разгромил «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ

«Ростов» Карпина разгромил «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ
Матч завершился со счетом 4:0, «Ростов» занял пятое место на Зимнем кубке, «Динамо» — шестое
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Ростов» крупно обыграл московское «Динамо» в матче за пятое место на товарищеском Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

Игра в Абу-Даби закончилась со счетом 4:0. Дубль у Егора Голенкова (7-я минута, 45+1), по голу у Мохаммада Мохеби (33) и Роналдо (50).

На 78-й Николай Комличенко не реализовал пенальти в ворота «бело-голубых».

Позднее в понедельник в матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар».

В финале турнира 11 февраля сыграют «Спартак» и «Зенит».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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