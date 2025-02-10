Клуб Карпина разгромил «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ
«Ростов» крупно обыграл московское «Динамо» в матче за пятое место на товарищеском Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.
Игра в Абу-Даби закончилась со счетом 4:0. Дубль у Егора Голенкова (7-я минута, 45+1), по голу у Мохаммада Мохеби (33) и Роналдо (50).
На 78-й Николай Комличенко не реализовал пенальти в ворота «бело-голубых».
Позднее в понедельник в матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар».
В финале турнира 11 февраля сыграют «Спартак» и «Зенит».
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