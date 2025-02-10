Клуб Карпина разгромил «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ

Матч завершился со счетом 4:0, «Ростов» занял пятое место на Зимнем кубке, «Динамо» — шестое

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

«Ростов» крупно обыграл московское «Динамо» в матче за пятое место на товарищеском Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ.

Игра в Абу-Даби закончилась со счетом 4:0. Дубль у Егора Голенкова (7-я минута, 45+1), по голу у Мохаммада Мохеби (33) и Роналдо (50).

На 78-й Николай Комличенко не реализовал пенальти в ворота «бело-голубых».

Позднее в понедельник в матче за третье место встретятся ЦСКА и «Краснодар».

В финале турнира 11 февраля сыграют «Спартак» и «Зенит».