Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой

Елизавета Нугуманова ранее сообщила, что ее машину повредил пассажир такси, устроившего перед ней пробку. Нападавшего задержали за хулиганство

Елизавета Нугуманова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Полиция задержала жителя столицы, разбившего лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой и угрожавшего ей, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Задержанного подозревают в хулиганстве (ст. 213 УК).

Нугуманова ранее сообщила, что инцидент произошел вечером 7 февраля, когда перед ее машиной на пешеходном переходе остановилось такси, создав пробку. Пассажир такси подбежал к ней и начал бить по ее машине. Нугуманова обратилась в полицию.

Фигуристке 22 года, ее лучшим результатом на чемпионатах России было шестое место в сезоне 2020/21.