Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой
Полиция задержала жителя столицы, разбившего лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой и угрожавшего ей, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.
Задержанного подозревают в хулиганстве (ст. 213 УК).
Нугуманова ранее сообщила, что инцидент произошел вечером 7 февраля, когда перед ее машиной на пешеходном переходе остановилось такси, создав пробку. Пассажир такси подбежал к ней и начал бить по ее машине. Нугуманова обратилась в полицию.
Фигуристке 22 года, ее лучшим результатом на чемпионатах России было шестое место в сезоне 2020/21.
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