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Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой

Полиция задержала москвича, повредившего машину фигуристки Нугумановой
Елизавета Нугуманова ранее сообщила, что ее машину повредил пассажир такси, устроившего перед ней пробку. Нападавшего задержали за хулиганство
Елизавета Нугуманова
Елизавета Нугуманова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Полиция задержала жителя столицы, разбившего лобовое стекло машины фигуристки Елизаветы Нугумановой и угрожавшего ей, сообщила в телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.

Задержанного подозревают в хулиганстве (ст. 213 УК).

Нугуманова ранее сообщила, что инцидент произошел вечером 7 февраля, когда перед ее машиной на пешеходном переходе остановилось такси, создав пробку. Пассажир такси подбежал к ней и начал бить по ее машине. Нугуманова обратилась в полицию.

Фигуристке 22 года, ее лучшим результатом на чемпионатах России было шестое место в сезоне 2020/21.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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