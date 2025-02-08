Российской фигуристке разбили лобовое стекло машины в Москве
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала ТАСС, что неизвестный разбил стекло ее автомобиля.
Инцидент произошел 7 февраля поздно вечером в Москве. «Такси встало прямо передо мной на пешеходном переходе, загородив проезд однополосного движения, начала скапливаться пробка. Пассажир такси вышел из машины, побежал к моей машине и начал наносить удары по ней, по лобовому стеклу, оно высыпалось внутрь машины», — сообщила Нугуманова.
По словам спортсменки, она хотела выйти за пассажиром, чтобы снять его лицо, но испугалась.
«Все это очень неприятно, осадок остался. Я спортсменка, морально готова ко многому, но не к такому», — добавила она, пообещав «довести дело до конца на 100%, чтобы человек ответил на свои действия».
В Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Нугуманова сообщила, что написала заявление в полицию, опубликовав также фото и видео разбитой машины.
Фигуристке 22 года, ее лучшим результатом на чемпионатах России было шестое место в сезоне 2020/21, также она становилась призером этапов Гран-при среди юниоров.
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