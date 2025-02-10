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Жена Скворцова заявила о криминальной версии происшествия с комментатором

Супруга Романа Скворцова, попавшего в реанимацию в ночь на 9 февраля, заявила, что травму головы ему кто-то нанес. ТАСС со ссылкой на полицию пишет, что видеокамеры зафиксировали, как журналист упал после удара мужчины возле бара
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Причины попадания спортивного комментатора Романа Скворцова в реанимацию новосибирской больницы «связаны с криминалом», сейчас его жизни уже ничего не угрожает, сообщила в Instagram (владелец сети Meta, признана в России экстремистской и запрещена) жена журналиста Ксения.

«Инцидент связан с криминалом», — написала жена журналиста в сторис, комментируя одну из новостей о его госпитализации.

По ее словам, врачи подтвердили черепно-мозговую травму у 49-летнего комментатора, его перевели в областную больницу.

Скворцов в ночь на 9 февраля попал в реанимацию больницы в Новосибирске с травмой головы, в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что полиция начала проверку. Вечером 9 февраля стало известно, что журналист пришел в сознание.

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Спорт
Роман Скворцов

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что у Скворцова был конфликт с посетителями одного из баров в центре города. «Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — сообщил собеседник агентства.

В Новосибирске в минувшие выходные проходил Матч звезд КХЛ.

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