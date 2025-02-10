Жена Скворцова заявила о криминальной версии происшествия с комментатором
Причины попадания спортивного комментатора Романа Скворцова в реанимацию новосибирской больницы «связаны с криминалом», сейчас его жизни уже ничего не угрожает, сообщила в Instagram (владелец сети Meta, признана в России экстремистской и запрещена) жена журналиста Ксения.
«Инцидент связан с криминалом», — написала жена журналиста в сторис, комментируя одну из новостей о его госпитализации.
По ее словам, врачи подтвердили черепно-мозговую травму у 49-летнего комментатора, его перевели в областную больницу.
Скворцов в ночь на 9 февраля попал в реанимацию больницы в Новосибирске с травмой головы, в пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что полиция начала проверку. Вечером 9 февраля стало известно, что журналист пришел в сознание.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что у Скворцова был конфликт с посетителями одного из баров в центре города. «Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», — сообщил собеседник агентства.
В Новосибирске в минувшие выходные проходил Матч звезд КХЛ.
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