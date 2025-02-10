 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дурак ушел c поста главы бывшего клуба Дзюбы

Дурак ушел c поста главы бывшего клуба Дзюбы «Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» накануне в знак протеста против судейства ушел с поля в игре с «Галатасараем». Бедырхан Дурак, возглавлявший клуб с октября, решил покинуть свой пост, заявив, что команда уже не может выбраться из «водоворота»
Бедырхан Дурак
Бедырхан Дурак (Фото: bedirhandurak / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Бедырхан Дурак покинул пост главы турецкого клуба «Адана Демирспор» после того, как его команда накануне отказалась доигрывать матч с «Галатасараем», сообщает Anadolu.

Дурак много лет входил в совет директоров клуба, а с октября 2024-го возглавлял его, отмечает Hurriyet. «Адана Демирспор» после 21 тура занимает последнее, 19-е место в чемпионате, выиграв всего два матча.

По словам Дурака, он работал день и ночь, отдавая команде свои деньги, время и здоровье, но клуб «попал в водоворот, из которого невозможно выбраться».

«Адана Демирспор» в воскресенье, 9 февраля, покинул поле в матче чемпионата Турции с «Галатасараем» в Стамбуле в знак протеста против судейства. К тому моменту гости проигрывали со счетом 0:1 из-за пенальти, реализованного Альваро Моратой.

Бывший клуб Дзюбы ушел с поля после 30 минут матча с «Галатасараем»
Спорт
Альваро Мората

В «Галатасарае», комментируя действия соперников, заявили, что лигу можно было бы закрывать уже в четвертом туре, если бы каждая недовольная пенальти команда уходила с поля.

В клуб из Аданы в августе 2022-го перешел Артем Дзюба, но уже в начале ноября расторг контракт.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Турция
Материалы по теме
Испанский тренер «Рубина» не приехал на сборы команды в Турцию
Спорт
«Милан» отдал капитана сборной Испании в аренду «Галатасараю»
Спорт
Гол Дзюбы принес «Акрону» победу над середняком чемпионата Китая
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Рябков вместо «красных линий» назвал перечень фундаментальных интересовПолитика, 16:06
Экономист спрогнозировал последствия бойкота американских вин в КанадеВино, 15:59
Полиция задержала разбившего лобовое стекло машины фигуристки НугумановойСпорт, 15:57
Суд развел Владислава Бакальчука и Татьяну КимБизнес, 15:47
«Тестовый» токен взлетел до $500 млн и попал на Binance. Что это былоКрипто, 15:46
Semafor узнал, насколько готов план Трампа по УкраинеПолитика, 15:41
Акции металлургов в США выросли после слов Трампа о пошлинах на алюминийИнвестиции, 15:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков ответил на вопрос о «секретных контактах России и США»Политика, 15:39
Российского инвестора бренда спорткаров Spyker объявили в розыскОбщество, 15:33
В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских визПолитика, 15:33
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное делоСпорт, 15:32
Президент Румынии назвал дату ухода в отставкуПолитика, 15:31
В России стартовали продажи внедорожника Tank 400Авто, 15:24
Витрину магазина в Краснодаре выбило взрывной волной от упавшего дронаПолитика, 15:22