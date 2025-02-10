Дурак ушел c поста главы бывшего клуба Дзюбы

«Адана Демирспор» накануне в знак протеста против судейства ушел с поля в игре с «Галатасараем». Бедырхан Дурак, возглавлявший клуб с октября, решил покинуть свой пост, заявив, что команда уже не может выбраться из «водоворота»

Бедырхан Дурак (Фото: bedirhandurak / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Бедырхан Дурак покинул пост главы турецкого клуба «Адана Демирспор» после того, как его команда накануне отказалась доигрывать матч с «Галатасараем», сообщает Anadolu.

Дурак много лет входил в совет директоров клуба, а с октября 2024-го возглавлял его, отмечает Hurriyet. «Адана Демирспор» после 21 тура занимает последнее, 19-е место в чемпионате, выиграв всего два матча.

По словам Дурака, он работал день и ночь, отдавая команде свои деньги, время и здоровье, но клуб «попал в водоворот, из которого невозможно выбраться».

«Адана Демирспор» в воскресенье, 9 февраля, покинул поле в матче чемпионата Турции с «Галатасараем» в Стамбуле в знак протеста против судейства. К тому моменту гости проигрывали со счетом 0:1 из-за пенальти, реализованного Альваро Моратой.

В «Галатасарае», комментируя действия соперников, заявили, что лигу можно было бы закрывать уже в четвертом туре, если бы каждая недовольная пенальти команда уходила с поля.

В клуб из Аданы в августе 2022-го перешел Артем Дзюба, но уже в начале ноября расторг контракт.