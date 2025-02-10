Дурак ушел c поста главы бывшего клуба Дзюбы
Бедырхан Дурак покинул пост главы турецкого клуба «Адана Демирспор» после того, как его команда накануне отказалась доигрывать матч с «Галатасараем», сообщает Anadolu.
Дурак много лет входил в совет директоров клуба, а с октября 2024-го возглавлял его, отмечает Hurriyet. «Адана Демирспор» после 21 тура занимает последнее, 19-е место в чемпионате, выиграв всего два матча.
По словам Дурака, он работал день и ночь, отдавая команде свои деньги, время и здоровье, но клуб «попал в водоворот, из которого невозможно выбраться».
«Адана Демирспор» в воскресенье, 9 февраля, покинул поле в матче чемпионата Турции с «Галатасараем» в Стамбуле в знак протеста против судейства. К тому моменту гости проигрывали со счетом 0:1 из-за пенальти, реализованного Альваро Моратой.
В «Галатасарае», комментируя действия соперников, заявили, что лигу можно было бы закрывать уже в четвертом туре, если бы каждая недовольная пенальти команда уходила с поля.
В клуб из Аданы в августе 2022-го перешел Артем Дзюба, но уже в начале ноября расторг контракт.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками
Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности
РБК запускает винный салон. Расписание
Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье
Генетики назвали самые выносливые народы России
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин