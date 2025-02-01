Тренер сборной России объяснил отъезд Большунова в Европу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что в Италии для Большунова сейчас больше удобных трасс

Александр Большунов (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправился тренироваться в Европу из-за того, что там более удобные трассы. Об этом Sport24 заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Там, где мы тренировались в условиях среднегорья, круги различной сложности: от 15 до 30 км. И есть разный профиль трасс, который можно выбрать. А в том месте, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем», — сказал Бородавко.

По словам тренера, больше из российских лыжников никто не говорил о желании уехать тренироваться в Европу.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 30 января сообщила, что Большунов будет тренироваться в Италии по индивидуальному плану. Спортсмен проведет там около трех недель в рамках подготовки к чемпионату России. При этом почти все лыжники национальной команды поедут на сбор в Цахкадзор в Армении.

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS). Большунов на фоне проблем со здоровьем в этом сезоне выиграл только одну гонку.