Серена Уильямс исполнила победный танец над Шараповой на Супербоуле
Легендарная теннисистка Серена Уильямс исполнила танец сrip walk во время Halftime Show Супербоула-2025. Решающий матч Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) прошел в Новом Орлеане.
Теннисистка станцевала во время песни Not Like Us, дисс-трека Кендрика Ламара на Дрейка.
Спортсменка в середине 2010-х встречалась с Дрейком, который после расставания оскорбил ее в своих треках. Кендрик Ламар в Not Like Us заступился за Уильямс. Он посоветовал Дрейку не появляться в Лос-Анджелесе и «лучше не говорить о Серене».
Дисс (от англ. disrespect, неуважение) — направление в хип-хопе, в текстах песен выражаются неуважение, соперничество между рэперами. Ламар и Дрейк начали обмениваться подобными треками в 2024 году. После выхода Not Like Us в минувшем мае Дрейк подал несколько исков, в том числе о клевете, из-за того что его вместе с командой назвали в треке «сертифицированными педофилами». Музыкант обвинил Spotify и Universal Music в накрутке прослушиваний песни, но позже отозвал претензию.
Уильямс ранее танцевала сrip walk на корте после побед над Марией Шараповой в финалах Уимблдона и Олимпиады-2012. Уильям и Ламар родились в Комптоне, Лос-Анджелес.
В Супербоуле действующий чемпион «Канзас-Сити Чифс» проиграл «Филадельфия Иглз». В прошлом году Супербоул стал самой рейтинговой передачей в истории. На его популярности в том числе сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси.
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