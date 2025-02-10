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Клуб NFL «Филадельфия Иглз» победил «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле

«Филадельфия Иглз» взял реванш у «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле
Действующий чемпион «Канзас-Сити Чифс» проиграл «Филадельфия Иглз» в решающем матче NFL, который традиционно является главным спортивным шоу в США
Фото: Patrick Smith / Getty Images
Фото: Patrick Smith / Getty Images

Действующий чемпион «Канзас-Сити Чифс» проиграл «Филадельфия Иглз» в Супербоуле — решающем матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Матч завершился со счетом 40:22, передает Reuters.

«Канзас-Сити» не смог стать первым клубом, выигравшим трофей в третий раз подряд.

«Филадельфия» взяла реванш у «Канзас-Сити» за проигрыш в Супербоуле в 2023 году (35:38).

Для «Филадельфии» это вторая победа в Супербоуле — в предыдущий раз команда брала трофей в 2018-м.

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Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Матч в восьмой раз в истории принимала арена Superdome, которая вмещает более 70 тыс. зрителей.

За игрой наблюдал президент США Дональд Трамп с членами семьи. В перерывах выступал певец Кендрик Ламарк.

В прошлом году Супербоул стал самой рейтинговой передачей в истории. Во многом на его популярности сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси.

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