Клуб NFL «Филадельфия Иглз» победил «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле
Действующий чемпион «Канзас-Сити Чифс» проиграл «Филадельфия Иглз» в Супербоуле — решающем матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).
Матч завершился со счетом 40:22, передает Reuters.
«Канзас-Сити» не смог стать первым клубом, выигравшим трофей в третий раз подряд.
«Филадельфия» взяла реванш у «Канзас-Сити» за проигрыш в Супербоуле в 2023 году (35:38).
Для «Филадельфии» это вторая победа в Супербоуле — в предыдущий раз команда брала трофей в 2018-м.
Матч в восьмой раз в истории принимала арена Superdome, которая вмещает более 70 тыс. зрителей.
За игрой наблюдал президент США Дональд Трамп с членами семьи. В перерывах выступал певец Кендрик Ламарк.
В прошлом году Супербоул стал самой рейтинговой передачей в истории. Во многом на его популярности сказались отношения популярной певицы Тейлор Свифт с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси.
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