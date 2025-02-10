Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист, занимавший седьмое место в мировом рейтинге ATP, потерял одну позицию. В последний раз Медведев находился на восьмой строчке в феврале 2023 года

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев опустился на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев, который ранее занимал седьмую строчку, принимал участие в турнире ATP 500 в Роттердаме. Он проиграл во втором круге итальянцу Маттиа Белуччи.

В последний раз Медведев находился на восьмом месте в феврале 2023 года.

Также на одну строчку в мировом рейтинге опустился сербский теннисист Новак Джокович, который теперь занимает седьмое место. Лидером мирового рейтинга выступает итальянец Янник Синнер, на второй строчке представитель Германии Александр Зверев, а тройку лучших замкнул испанец Карлос Алькарас.

В топ-10 среди российских теннисистов помимо Медведева вошел Андрей Рублев (10-е место). В сотню лучших также входят Карен Хачанов (21-е место) и Роман Сафиуллин (70-е место).