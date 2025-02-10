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Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP

Даниил Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист, занимавший седьмое место в мировом рейтинге ATP, потерял одну позицию. В последний раз Медведев находился на восьмой строчке в феврале 2023 года
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев опустился на восьмую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев, который ранее занимал седьмую строчку, принимал участие в турнире ATP 500 в Роттердаме. Он проиграл во втором круге итальянцу Маттиа Белуччи.

В последний раз Медведев находился на восьмом месте в феврале 2023 года.

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Даниил Медведев

Также на одну строчку в мировом рейтинге опустился сербский теннисист Новак Джокович, который теперь занимает седьмое место. Лидером мирового рейтинга выступает итальянец Янник Синнер, на второй строчке представитель Германии Александр Зверев, а тройку лучших замкнул испанец Карлос Алькарас.

В топ-10 среди российских теннисистов помимо Медведева вошел Андрей Рублев (10-е место). В сотню лучших также входят Карен Хачанов (21-е место) и Роман Сафиуллин (70-е место).

Версия рейтинга АТР от 10 февраля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 баллов;
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510;
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5100;
5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480;
6 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 4015;
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900;
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3830;
9 (9). Томми Пол (США) — 3445;
10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3270...
21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2210…
70 (69). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.

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теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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